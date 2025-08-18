Экономика

Налоговая напомнила псковичам порядок получения вычета за занятия у репетиторов

Оплата образовательных услуг, полученных у самозанятых репетиторов, не предусматривает получение социального налогового вычета. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

В то же время по действующему налоговому законодательству такой вычет могут получить налогоплательщики, получающие образовательные услуги у компаний и ИП. Он предоставляется:

при наличии у организации (или ИП) лицензии на осуществление образовательной деятельности;

если ИП осуществляет образовательную деятельность непосредственно – запись в ЕГРИП о такой деятельности.

Эта сумма уменьшает доход, который облагается НДФЛ.

Получить вычет вправе граждане, которые официально работают и оплачивают свое обучение в любой форме, обучение супруга (супруги), брата или сестры, а также своего ребенка, опекаемого или подопечного до достижения возраста 24 лет (на очном отделении).

Напоминаем, что для получения налогового вычета на обучение за 2024 год необходимо к форме 3-НДФЛ приложить справку об оплате образовательных услуг. Она заменяет все остальные документы для подтверждения права на вычет. Выдача справок выполняется на основании заявления физического лица за запрашиваемый налоговый период.

За периоды 2023 и 2022 года следует предоставить договор об оказании образовательных услуг, платежные документы, справку об очной форме обучения детей, брата и сестры.