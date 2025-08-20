Псковcкая обл.
Экономика

Названы самые подешевевшие товары в июле

21.08.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Яйца, сладкий перец и виноград стали самыми подешевевшими продуктовыми товарами в июле 2025 года в России - их цены за год снизились на 23%, 13% и 10% соответственно, рассказала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгении Траутман.

«Согласно индексу потребительских цен за июль 2025 года, рассчитанному относительно июля 2024 года (данные Росстат) среди продовольственных товаров лидером удешевления стало куриное яйцо, его стоимость за десяток за год снизилась на 23%. В ТОП-10 наиболее подешевевших за год товаров также вошли некоторые овощи, фрукты, а также крупы», - сказала Траутман.

Самые дешевые куриные яйца продаются в Чувашии - десяток стоит 56,65 рубля (среднее значение по России - 83,16 рубля), самый дешевый перец - в Ростовской области - 181,8 рубля против 249,61 рубля в среднем по России, а самый дешевый виноград - в Адыгее, 201,7 рубля против среднероссийской цены в 317,677 рубля.

Так, в июле на 6% в годовом выражении подешевели огурцы и сахар-песок, на 4% - гречка, на 2% - свежие помидоры, и на 1% - бананы, рис шлифованный и капуста белокочанная.

«В августе будет продолжение сезонного замедления роста цен, так как обычно в этом месяце инфляционное дно - самые низкие, как правило темпы инфляции, что обусловлено сезонным удешевлением овощей, в том числе овощей борщевого набора», - добавила эксперт.

Из непродовольственных товаров сильнее всего подешевели роботы-пылесосы - на 11%, телевизоры, планшеты, электропылесосы и смартфоны - на 8%, а также беспроводные наушники, электроутюги, смарт-часы и ноутбуки - на 7%. Моноблоки подешевели на 6% в годовом выражении, пишет РИА Новости

РИА Новости
