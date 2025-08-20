Экономика

Назван размер вклада, который позволит получать «вторую зарплату»

Для получения дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, сейчас нужно иметь на вкладе 8,5 миллиона рублей, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин.

С января этого года данная сумма выросла на 67% с почти 5,1 миллиона рублей до 8,5 миллиона рублей без учета налогов. С учетом НДФЛ на вкладе надо иметь 9,6–9,8 миллиона рублей.

По данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России в мае составляла 99 422 рубля. Сумма, необходимая для получения такого дохода на депозите, растет из-за падения ставок по вкладам с 20,95% годовых в начале января до 13,98% по состоянию на 18 августа 2025 года.