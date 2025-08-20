Экономика

Доходы от приватизации к июлю впятеро превысили годовой план

В первое полугодие 2025-го приватизация федерального имущества принесла в бюджет 27,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Росимущества. Для сравнения, в плане казны на 2025 год поступления по этой статье предусмотрены в 5,5 млрд рублей — это в пять раз меньше.

Росимущество не раскрыло конкретные названия компаний. Но из открытых источников можно предположить, что речь идет о небольших сделках. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за это время продали объекты на 985 млн рублей. Основная часть сделок касалась коммерческих объектов, которые принесли почти 674 млн.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что доходы от приватизации обычно планируются с осторожностью, чтобы минимизировать риски бюджетного дефицита в случае задержек с продажами. Он добавил, что фактические результаты часто превышают ожидания благодаря неожиданному интересу со стороны инвесторов и благоприятным рыночным условиям.

Согласно обновленным данным бюджета на этот год, ожидается дефицит в размере 3,8 трлн рублей. Однако по итогам семи месяцев недостача уже на уровне 4,9 трлн, пишут «Известия».