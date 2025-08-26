Псковcкая обл.
Экономика

Где искать технологические решения для предприятий, ответили псковичам

26.08.2025 12:47|ПсковКомментариев: 0

Инновационные научно-технологические центры могут искать технологические решения для предприятий Псковской области. Об этом генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Юнити парк» Инна Андреянова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ИНТЦ — инновационный научно-технологический центр. Это и наука, и технологии, и инновации в одном флаконе. А таких центров сегодня всего 13 в стране. Мы уже начали искать сотрудничество и синергию с промышленностью региона, практически нашли. Если говорить просто про механизм, то инновационно-технологические центры могут для промышленных партнеров искать технологические решения, потому что иногда это делать трудно, затратно или некому», — рассказала Инна Андреянова.

Гостья студии отметила, что на территории региона есть предприятия, где подобные центры существуют внутри, но далеко не все могут позволить себе содержать подобное ответвление.

«Также мы предоставляем научно-проектные команды под заказ. Поступил, например, какой-то заказ, или предприятие участвует в национальном проекте, для этого требуется либо расширение компетенций команды, либо еще какие-то дополнительные условия, которые может дать именно инновационно-технологический центр. Мы у себя аккумулируем малые технологические компании, они могут работать, исходя из своего ресурса, имея готовые решения, либо могут работать на заказ. Мы такой "брокер ресурсов"», — уточнила Инна Андреянова.

Источник: Псковская Лента Новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

