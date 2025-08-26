Экономика

Стивен Сигал зарегистрировал бизнес в России

Американский киноактер Стивен Сигал совместно с сыном Домиником Сигалом стали соучредителями компании «Хикари» в России, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно данным реестра, ООО «Хикари» зарегистрировано 26 августа 2025 года. Как отмечается в документе, фирма специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления, а также на торговле продуктами, одеждой, продаже самолетов и научных исследованиях в нанотехнологиях.

Как отмечается в документе, киноактер имеет 34% доли в данном бизнесе, его сын - 33%, а ООО «Эко-инвест 23», где 55% доли приходится на бизнесмена Михаила Замарина, оставшуюся часть (также 33%).

Ранее 17 июля актер покинул пост гендиректора ООО «Пять элементов», его место занял член совета директоров компании «Водстрой» Владислав Казак. ООО «Пять элементов» было зарегистрировано в 2023 году. Его совладельцами в равных долях изначально выступали Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал. Основной вид деятельности структуры - холдинговая компания, ее финансовые показатели не раскрывали, пишет ТАСС.