Экономика

Сбер упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat

Зарегистрировать ИП в СберБанк Онлайн стало еще проще. Банк внедрил в процесс нейросетевую модель GigaChat, которая помогает предпринимателям выбрать коды ОКВЭД, исходя из особенностей их бизнеса. Достаточно описать свою деятельность простыми словами, и система предложит корректные варианты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Раньше найти нужные коды было непросто, особенно тем, кто только начинал свой бизнес. Предпринимателям приходилось разбираться в длинных классификаторах и юридических формулировках, а ошибка могла привести к отказу в регистрации. Теперь искусственный интеллект (AI) анализирует сферу деятельности, интерпретирует её в соответствии с законодательством и сразу выдаёт правильные коды. Это ускоряет запуск бизнеса и снижает риски.

Сервис регистрации ИП через СберБанк Онлайн работает с первого квартала 2025 года и уже доказал свою востребованность.