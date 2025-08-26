Экономика

ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале

Россияне воспользовались биоэквайрингом во втором квартале около 60 миллионов раз, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Банк России.

«Люди все чаще используют биометрию и QR-коды для оплаты повседневных покупок. Количество таких операций с начала года существенно увеличилось», — сообщается в Telegram-канале регулятора.

«Всего во втором квартале биоэквайрингом воспользовались около 60 миллионов раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 миллиардов рублей. Количество платежей стало в 1,5 раза больше, чем в первом квартале, и в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает ЦБ.

Согласно данным регулятора, средний чек операции через биоэквайринг составил 770 рублей в апреле-июне против 774 рублей за первый квартал этого года, пишет РИА Новости.

Также сообщается, что россияне применили QR-коды с апреля по июнь почти 990 миллионов раз для оплаты покупок на сумму более 1,3 триллиона рублей. Эти показатели превышают аналогичные за первый квартал на 25% по количеству и на 16% по сумме.