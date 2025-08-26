Экономика

Сергей Вострецов: Увеличение налоговой нагрузки может привести к сокращению зарплат

В 2025 году Россия активно продвигает законопроекты, направленные на поддержку трудящихся. Среди них — продление оплачиваемого отпуска для предпенсионеров до 35 дней, введение социальных вкладов для граждан с невысокими доходами и бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Кадры». Повышение налоговой нагрузки может вызвать снижение зарплат, увеличение стоимости товаров и услуг, а также закрытие компаний. Это, в свою очередь, негативно скажется на работниках. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета зарплаты и надбавок, повышающие прозрачность оплаты труда.

Однако законопроект о повышении налогов для малого и среднего бизнеса, направленный на финансирование Социального фонда и ФОМС, вызывает споры. Критики указывают на риск роста финансовой нагрузки на предпринимателей и работников, что может затруднить экономическую ситуацию, рассказал Сергей Вострецов.

«Законопроекты, направленные на усиление социальной защиты, безусловно, важны, но мы не должны забывать о балансе. Повышение налогов для малого и среднего бизнеса, призванное укрепить Соцфонд и ФОМС, рискует лечь тяжким бременем на плечи предпринимателей и работников. Малый бизнес — это основа экономики, обеспечивающая рабочие места для миллионов россиян. Увеличение налоговой нагрузки может привести к сокращению зарплат, росту цен и даже закрытию предприятий, что напрямую ударит по трудящимся. Профсоюзы настаивают: любые меры должны сопровождаться тщательным анализом их влияния на рынок труда и доходы граждан. Мы готовы к диалогу с властями, чтобы найти решения, которые поддержат работников, не подрывая экономическую стабильность», - отметил Сергей Вострецов.

Эти инициативы демонстрируют стремление улучшить условия труда, но требуют взвешенного подхода, заключил глава СОЦПРОФ.