Сергей Вострецов: Увеличение налоговой нагрузки может привести к сокращению зарплат

В 2025 году Россия активно продвигает законопроекты, направленные на поддержку трудящихся. Среди них — продление оплачиваемого отпуска для предпенсионеров до 35 дней, введение социальных вкладов для граждан с невысокими доходами и бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Кадры». Повышение налоговой нагрузки может вызвать снижение зарплат, увеличение стоимости товаров и услуг, а также закрытие компаний. Это, в свою очередь, негативно скажется на работниках. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета зарплаты и надбавок, повышающие прозрачность оплаты труда.
Однако законопроект о повышении налогов для малого и среднего бизнеса, направленный на финансирование Социального фонда и ФОМС, вызывает споры. Критики указывают на риск роста финансовой нагрузки на предпринимателей и работников, что может затруднить экономическую ситуацию, рассказал Сергей Вострецов.
Эти инициативы демонстрируют стремление улучшить условия труда, но требуют взвешенного подхода, заключил глава СОЦПРОФ.