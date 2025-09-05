Экономика

«Дневной дозор»: Есть ли перспективы у псковской промышленности?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Есть ли перспективы у псковской промышленности?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Костяк промышленности Пскова создавался в 60-х годах прошлого века. В основном предприятия областного центра были встроены в военно-промышленный комплекс страны. Большинство заводов были звеньями производственных цепочек, часто производили не конечную продукцию, а комплектующие для других предприятий. В постсоветское время, когда рухнула командно-административная система управления и плановая экономика, псковская промышленность серьезно пострадала, производства стали исчезать или сокращать выпуск продукции до минимума. Многие из промышленных гигантов Пскова были проданы или же сданы в аренду, и теперь на их месте возвышаются торговые комплексы и развлекательные центры. Достаточно вспомнить судьбу «Псковского завода радиодеталей», одного из крупнейших предприятий Пскова, с момента его основания в середине 50-х годов прошлого века. За 35 лет деятельности завода было построено 14 корпусов, сдано 60 тысяч квадратных метров жилой площади, около 1000 семей заводчан поселились в благоустроенных квартирах заводского микрорайона. Настоящим испытанием для предприятия стали годы перестройки. Ценой неимоверных усилий удалось ненадолго сохранить завод, но к 2005 году он работал с огромными убытками, а из 12 тысяч работающих осталось всего 800 человек. Сегодня бывший флагман псковской промышленности превратился в помещения для офисов. Примерно по такому же сценарию складывалась судьба и других лидеров промпроизводства Пскова.

В последние годы в большинстве ключевых секторов российской экономики отмечается рост объемов производства. Промышленность в ряде регионов страны развивается быстрыми темпами. Во многом промышленный сектор России стал расти на фоне санкций коллективного Запада и ставке на импортозамещение. В тех же Великих Луках многие производства, которые смогли сохранить в 90-е, после 2022 года получили возможности для роста.

А есть ли перспективы у псковской промышленности? Появятся ли в Пскове индустриальные гиганты? Что мешает развитию предприятий в областном центре? Почему в Великих Луках промышленность процветает, а в Пскове нет? Ищем ответы на эти вопросы в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей России Александр Козловский назвал целый перечень причин, которые мешают развитию промпредприятий. Но несмотря на объективные трудности, в частности санкционное давление на Россию, Александр Козловский отмечает хороший темп развития отечественной промышленности.

«Я вижу, что развитие экономики очень зависит от реального сектора. Реальный сектор может развиваться, когда есть свободные деньги, инвестиции, когда развиваются другие предприятия и реализуются большие структурные проекты в стране. Тогда происходит полная загрузка предприятий. Конечно, важно дать возможность развиваться. Но загрузку крупных предприятий, таких как металлургические и автомобильные, можно обеспечить, если дать другим предприятиям также развиваться и использовать компоненты, производимые внутри страны. Что касается программы импортозамещения, то все производить в одной стране невозможно, так как продукция производится во всем мире. Но для нашей безопасности стратегически важно научиться производить основные станки. Мы умели это делать, но, к сожалению, утратили компетенции. Наработать их заново быстро не получится, поэтому возникают проблемы. Компетенции не появляются из воздуха, это постоянная работа и изучение информации, которая потом аккумулируется. Темпы промышленного роста нашего региона выше, чем по России, и являются одними из самых высоких по Северо-Западу. Это достижение правительства, губернатора, промышленных предприятий, руководителей и коллективов, которые трудятся на них».

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин считает, что у Псковской области есть перспективы развития промышленных предприятий. Его производство собственным примером показывает, что промышленность в Пскове жива. По мнению вице-спикера Собрания, есть определенные вопросы, решение которых будет способствовать промышленному росту.

«Перспективы, конечно, всегда есть. У нас прекрасное место, прекрасная география, все есть для того, чтобы промышленность работала. Не хватает некоторых деталей, о которых мы уже много лет разговариваем. Это кадры. Нужно, чтобы промышленность поддерживалась федеральным правительством и правительством Псковской области с большим желанием. Мы, местные резиденты, иногда задаем себе вопрос: почему в "Моглино" приезжают не резиденты, не жители Псковской области, у которых льгот больше, чем у местных? Мы годами здесь работаем, создаем продукт, оказываем услуги, обеспечиваем рабочими местами население, и на нас смотрят с мыслью: "Это свои, ничего страшного. Нужно привлекать других". Это, конечно, не всегда нравится. Мы считаем, что здесь присутствует некоторая несправедливость. Но она не мешает развиваться. Если бы у нас были кадры и нам с большим желанием, суммами, законами и льготами помогали развиваться, то даже существующая промышленность могла бы давать больше продукта, создавать больше рабочих мест, инвестировать в производство, увеличивать производственные мощности и потребление видов энергии — электрической, газовой и другой. В этом случае у предпринимателя возникло бы желание заниматься бизнесом. Сейчас наблюдается некоторая стагнация, и новых предпринимателей немного. А когда увидят, что условия хорошие и вход в бизнес не затруднен, можно будет начать свое дело или развивать и расширять его. Я думаю, что все будет двигаться. На собственном примере хочу сказать, что наша организация сейчас заканчивает один из объектов, расширяем производственную площадку, собираемся строить новые производственные площади, приобретать технологическое оборудование и расширять линейку производимой продукции, увеличивая объем выпуска в целом».

Директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий назвал ряд причин, которые мешают развитию псковской промышленности, в частности: высокая ключевая ставка Центробанка, таможенная и налоговая политика государства. Также Игорь Савицкий рассказал, почему, на его взгляд, Пскову не нужны индустриальные промышленные гиганты.

«Индустриальные гиганты нам не нужны. Основные передовые способы развития промышленности и промышленного производства заключаются в поддержке малых и средних предприятий. Они выпускают все комплектующие для некого большого завода, который является "отверточным" производством, после чего он собирает какие-нибудь комплектующие машины. Поэтому в основе развития промышленности должны быть именно малые и средние предприятия. Образование промышленных гигантов может привести к созданию моногородов, что не всегда хорошо для города и его жителей. Индустриальные гиганты ведут к монополизации, что негативно сказывается на развитии экономики и промышленности. Поэтому надо сто раз подумать насчет индустриальных гигантов, которые должны располагаться в городах по типу Пскова. В принципе мешает экономическая политика нашего правительства. Перманентно высокие ставки, трудовой кодекс, налоговое законодательство и таможенный кодекс, который гласит, что мы не имеем права без пошлины и НДС ввозить что-либо из западных стран. И сам он не очень продает нам технологии и станки. Кроме того, наше правительство не всегда приветствует использование иностранных технологий и оборудования. Таким образом, экономическая политика правительства не способствует развитию экономики. Проблемы по большому счету только в нас и в тех людях, которые этим управляют».

Председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников считает, что у Псковской области хорошие перспективы в плане развития промышленности.

«Про 90-е мне рассуждать трудно, мне было очень мало лет тогда. Но из того, что я знаю, я думаю, большую роль сыграла востребованность изделий "АВАР" для российских автозаводов, так как конкурентов на рынке для «Жигулей», «ГАЗа» и «УАЗа» в массовом сегменте просто не было, а возможности купить машину/спасти деньги от инфляции у населения были. Наверное, это была самая ликвидная продукция на тот момент. Это был важный фактор, не умоляя конечно заслуг руководства предприятия и его команды на тот момент. Трудно удержать на плаву завод, который, например, оборудует подводные лодки, когда подводные лодки не заказывают. И гениальность руководителей, будь это даже выдающиеся личности, большой роли не сыграет. Бывают удары судьбы в жизни, экономике отраслей и регионов, когда от подготовки человека или уровня компетенции руководства мало что зависит. Можно перепрофилировать, конечно, предприятия, скажет кто-нибудь, но сколько человек нужно, чтобы начать делать условные табуретки вместо ракет? 200-300, а если на заводе 3-4 тысячи, а что делать с инженерами и т.д.? Поэтому когда многих "красных директоров" обвиняют в том, что они развалили заводы, не всегда они были в этом виноваты. Бывали безвыходные ситуации, где они плыли по течению. Появятся ли в Пскове индустриальные гиганты? Думаю да, вопрос времени и геополитики. У Пскова выгодное положение для работы со странами Евросоюза. Собственно, под это дело и создавалась, как мне видится, ОЭЗ «Моглино», рано или поздно наши торговые отношения возобновятся, и с высокой вероятностью на условиях, максимально выгодных России. Тогда доступные энергоносители и территориальная близость могут стать факторами для развития экспортной промышленности в Пскове. Что касается населения, то транспортная доступность и близость к Санкт-Петербургу в совокупности с прелестями жизни в небольшом городе может быть привлекательной для молодежи. Так как, на мой взгляд, тренд на деурбанизацию, как минимум в отношении крупных городов, очевиден и поддерживается государством. Мы понимаем: большой город, максимально дорогое жилье, низкий метраж квартир и значит низкая рождаемость. А это угроза для России. Поэтому перспективы есть, вопрос времени наступления этого светлого будущего. Что касается глобальных проблем промышленности, это маленькая емкость рынка, волатильность, когда из-за различных причин предприятия то судорожно набирают людей, то переходят на 3-4-дневку, что не прибавляет спокойствия сотрудникам, хотя такая ситуация редко длится больше 2-3 месяцев. Для людей на предприятии это колоссальная финансовая проблема. Долгосрочная промышленная политика, которая сейчас начинает реализовываться, должна поправить это. По крайне мере, шаги по планированию производства в целом в промышленности я вижу очень активные. Большой проблемой мне видится будущее сугубо оборонных предприятий после завершения СВО, там предстоит очень сложная и тяжелая работа по производству гражданской продукции, и это производство очевидно будет необходимо во многих случаях субсидировать».

Не слишком оптимистичный настрой у представителя южной промышленной столицы региона — генерального директора Великолукского кабельного завода Юрия Власюка. Он сообщил, что сегодня на многих предприятиях в Великих Луках, как и в промышленности страны в целом, обстановка не слишком радужная. Юрий Власюк отметил, что, опираясь на данные федеральной статистики, за первое полугодие треть компаний в стране оказались убыточными. О каком же строительстве новых промышленных гигантов может идти речь в такой ситуации?

«В Великих Луках, промышленной столице, уже много лет многие компании развиваются, строят новые цеха, осваивают новые виды продукции и занимаются импортозамещением. В городе есть ряд интересных компаний, которые расширяются с каждым годом. Великолукский кабельный завод в том числе. У нас тоже недавно две линии оборудования вышли из Китая. Сейчас идут на корабле. Мы надеемся, что через 45 дней их установят на предприятии. Не всегда всем удается развиваться только за счет собственной прибыли. Иногда новые проекты развиваются за счет кредитных средств, которые сейчас, к сожалению, дорогие. Мы надеемся, что в сентябре ставка снизится на два процента, что сделает доступ к кредитным средствам чуть легче и даст дополнительный импульс к развитию».

По мнению земляка Юрия Власюка, еще одного представителя южной столицы региона, коммерческого директора Великолукского завода «М-Конструктор» Артёма Багнюка, условия для развития промышленности в Пскове не хуже, чем в Великих Луках. Просто в областном центре делают ставку на развитие туризма, а в промышленной столице региона приоритеты иные. Также Артём Багнюк рассказал, с какими, на его взгляд, трудностями могут сталкиваться промышленные предприятия в текущей реальности.

«Здесь нет проблемы. В Пскове есть другие направления, которые замечательно развиваются. Например, туризм. В Псков приезжает много туристов, которые готовы тратить деньги. Поэтому экономика Пскова строится на развитии туристического бизнеса. Это основной вектор развития. А в Великих Луках туристов нет, там нужна промышленность. При этом нужно помнить, что в Пскове тоже есть промышленные предприятия, которые успешно работают и занимают хорошие позиции как на внутреннем рынке, так и на экспортном. Однако их доля меньше. Есть задержка в развитии, связанная с высокой ключевой ставкой, дорогими заемными средствами и определенными проблемами на внутреннем рынке. Спрос на продукцию не всегда стабилен, но кто-то находит варианты и успешно работает, особенно в этом году, а кто-то испытывает значительный спад. В этом плане нужно заниматься экспортными направлениями, чтобы не быть привязанными только к российскому рынку, а также видеть другие направления и за счет этого компенсировать просадки».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов традиционно разделились. Часть собеседников не теряют позитивного настроя и отмечают положительную тенденцию развития промышленных предприятий. Даже несмотря на санкционные запреты и ограничения со стороны стран Запада, как отмечали опрошенные, наши предприниматели сумели приспособиться к новым условиям и наладили импортозамещение. Другие эксперты — менее оптимистичны и констатируют, что из-за ключевой ставки Центробанка многие промышленные производства испытывают трудности. Появлению крупных промышленных предприятий мешает и текущая геополитическая ситуация — с закрытием границ Псковская область перестала быть удобным местом расположения экспортно ориентированных производств. Впрочем, есть среди собеседников и те, кто считает, что не нужны в областном центре индустриальные гиганты, в противном случае Псков может стать моногородом, а допускать мысль о том, что жизнь нашего города и его жителей будет зависеть от одного — двух крупных заводов, не очень бы хотелось.

Александра Братчикова