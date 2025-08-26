Экономика

В РФ за год увеличилось количество регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Количество регионов в России со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилось с 11 до 19 за год. Об этом 3 сентября сообщили на сайте Росстата.

По данным ведомства, в список вошли Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, а также Красноярский, Забайкальский и Приморский края и Республика Коми.

Кроме этого, в перечень регионов с самыми высокими заработными платами вошли Чукотский (220,86 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономные округа (183,63 тысячи рублей), а также Магаданская область (178,69 тысячи рублей).

Отмечается, что повышение заработных плат произошло в результате дефицита кадров, который усилил конкуренцию на рынке труда и вынудил работодателей платить больше. При этом самые маленькие зарплаты зафиксированы в Ингушетии (47,8 тысячи рублей), Чечне (51,9 тысячи рублей) и Дагестане (56,6 тысячи рублей).