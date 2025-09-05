Экономика

Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках

На 1 января 2025 года в Великих Луках зарегистрировано 3 432 субъекта малого и среднего предпринимательства. Такие данные озвучил во время своего доклада перед Великолукской городской Думой 5 сентября заместитель главы администрации города по экономике и финансам Сергей Бураченок.

Фото: Великолукская городская Дума

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, на очередном заседании Сергей Бураченок представил депутатам информацию о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного и налогового потенциала города Великие Луки.

«Великие Луки, являясь "Городом воинской славы" и ключевым индустриальным центром юга Псковской области, продолжают уверенно развивать свою экономику, промышленность и социальную инфраструктуру», - сообщили в гордуме.

Как отметил Сергей Бураченок, инвестиционная политика города строится на принципах целенаправленности, гласности и баланса интересов всех участников инвестиционного процесса. Основной акцент делается на социальную ориентированность инвестиций, рациональное размещение ресурсов и создание условий для привлечения частных инвесторов.

Основные итоги и достижения:

Заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией города и Фондом инвестиционного развития Псковской области в рамках внедрения «Регионального инвестиционного стандарта»;

Сформирован инвестиционный профиль города, размещённый на официальном сайте города Великие Луки;

Создан совещательный орган при главе администрации, регулирующий вопросы инвестиционного сопровождения;

Утверждён регламент взаимодействия с инвесторами, позволяющий упростить процессы реализации проектов;

Подготовлены паспорта инвестиционных площадок общей площадью более 78 га, информация о которых размещена на федеральных и региональных платформах.

Инвестиции и экономика: цифры и факты

С 2014 по 2024 годы:

Объём отгруженной продукции увеличился в 4,5 раза — с 34,5 млрд до 157,4 млрд рублей.

Прибыль предприятий выросла с 609 млн до 27 млрд рублей.

Средняя зарплата в городе достигла 62 936 рублей, в промышленности — 76 907 рублей.

Безработица снизилась до рекордных 0,18% (всего 85 человек при более чем 3000 вакансий).

Объём инвестиций в основной капитал на душу населения вырос почти в 3 раза — с 16 тысяч до 48 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется промышленному развитию. На территории города функционирует порядка 40 промышленных предприятий, среди которых лидируют пищевая, электротехническая, кабельная промышленность и машиностроение.

В рамках реализации стратегических инициатив:

Создан технопарк «Электрополис» (38,1 га). В 2025 году здесь размещено 15 резидентов, объём производства которых составил 13,8 млрд рублей.

Реализован проект промышленного технопарка «Агрополис» — инвестиции составили 568 млн рублей, создано 117 рабочих мест.

Запущен проект строительства семейного развлекательного центра — ожидается более 1 млрд рублей инвестиций и создание 160 новых рабочих мест.

Малый и средний бизнес

На 1 января 2025 года в городе зарегистрировано 3 432 субъекта малого и среднего предпринимательства, занято порядка 11 тысяч человек. Несмотря на влияние внешних факторов, малый и средний бизнес сохраняет стабильность, демонстрируя устойчивый рост в сферах торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Муниципальная программа поддержки МСП ежегодно оказывает более 900 консультационных услуг, способствует регистрации новых предприятий и реализации предпринимательских инициатив.

Жилищное строительство и социальные проекты

За последние 5 лет:

Построено 621 жилой дом, включая 20 многоквартирных.

Введено более 121 тысячи квадратных метров жилой площади.

Построены 2 новые школы и 4 детских сада.

Проведен капитальный ремонт в 4 школах и нескольких медицинских учреждениях.

Рост налоговых поступлений

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней выросли в 3,2 раза — с 1,9 млрд до 6,9 млрд рублей (включая внебюджетные фонды). Это результат роста промышленности, предпринимательства и инвестиционной активности.

Поддержка от государства

В 2025 году привлечено более 430 млн рублей на проекты в сфере ЖКХ и образования. На 2026 год запланировано более 150 млн рублей. Ведётся работа по привлечению более 4,5 млрд рублей на капитальный ремонт инфраструктуры, школ, детских садов, музеев и строительство важнейших дорожных объектов, включая путепровод через железную дорогу.

Кадровый потенциал и образование

По инициативе администрации заключены соглашения между промышленными предприятиями и образовательными учреждениями. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в Великолукском политехническом колледже открыты новые мастерские по промышленной автоматике и сварочным технологиям.

Депутат Дмитрий Кислицин подчеркнул, что Великие Луки уже десять лет демонстрируют стабильно высокие социально-экономические показатели.

«Великие Луки — мощный промышленный потенциал. В городе работает 40 предприятий, выпуск продукции растёт. На примере "Водоканала" мы получили значительные инвестиции, что позволило провести большие объёмы работ», - отметил депутат Евгений Шумайлов.