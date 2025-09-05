Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
инфографика регистрируем ТОС
Театральный ужин
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
День картофельного поля
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Экономика 05.09.2025 13:260 «Дневной дозор»: Есть ли перспективы у псковской промышленности? 05.09.2025 13:260 «Дневной дозор»: Есть ли перспективы у псковской промышленности? 05.09.2025 13:030 Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках 04.09.2025 16:030 Новые нюансы прохождения процедуры банкротства раскрыли псковичам 04.09.2025 15:390 Навоз и ныне там 03.09.2025 16:350 В РФ за год увеличилось количество регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках

05.09.2025 13:03|ПсковКомментариев: 0

На 1 января 2025 года в Великих Луках зарегистрировано 3 432 субъекта малого и среднего предпринимательства. Такие данные озвучил во время своего доклада перед Великолукской городской Думой 5 сентября заместитель главы администрации города по экономике и финансам Сергей Бураченок.

Фото: Великолукская городская Дума

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, на очередном заседании Сергей Бураченок представил депутатам информацию о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного и налогового потенциала города Великие Луки.

«Великие Луки, являясь "Городом воинской славы" и ключевым индустриальным центром юга Псковской области, продолжают уверенно развивать свою экономику, промышленность и социальную инфраструктуру», - сообщили в гордуме.

Как отметил Сергей Бураченок, инвестиционная политика города строится на принципах целенаправленности, гласности и баланса интересов всех участников инвестиционного процесса. Основной акцент делается на социальную ориентированность инвестиций, рациональное размещение ресурсов и создание условий для привлечения частных инвесторов.

Основные итоги и достижения:

  • Заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией города и Фондом инвестиционного развития Псковской области в рамках внедрения «Регионального инвестиционного стандарта»;
  • Сформирован инвестиционный профиль города, размещённый на официальном сайте города Великие Луки;
  • Создан совещательный орган при главе администрации, регулирующий вопросы инвестиционного сопровождения;
  • Утверждён регламент взаимодействия с инвесторами, позволяющий упростить процессы реализации проектов;
  • Подготовлены паспорта инвестиционных площадок общей площадью более 78 га, информация о которых размещена на федеральных и региональных платформах.

Инвестиции и экономика: цифры и факты

С 2014 по 2024 годы:

  • Объём отгруженной продукции увеличился в 4,5 раза — с 34,5 млрд до 157,4 млрд рублей.
  • Прибыль предприятий выросла с 609 млн до 27 млрд рублей.
  • Средняя зарплата в городе достигла 62 936 рублей, в промышленности — 76 907 рублей.
  • Безработица снизилась до рекордных 0,18% (всего 85 человек при более чем 3000 вакансий).
  • Объём инвестиций в основной капитал на душу населения вырос почти в 3 раза — с 16 тысяч до 48 тысяч рублей.
  • Особое внимание уделяется промышленному развитию. На территории города функционирует порядка 40 промышленных предприятий, среди которых лидируют пищевая, электротехническая, кабельная промышленность и машиностроение.

В рамках реализации стратегических инициатив:

Создан технопарк «Электрополис» (38,1 га). В 2025 году здесь размещено 15 резидентов, объём производства которых составил 13,8 млрд рублей. 

Реализован проект промышленного технопарка «Агрополис» — инвестиции составили 568 млн рублей, создано 117 рабочих мест.
Запущен проект строительства семейного развлекательного центра — ожидается более 1 млрд рублей инвестиций и создание 160 новых рабочих мест.

Малый и средний бизнес

На 1 января 2025 года в городе зарегистрировано 3 432 субъекта малого и среднего предпринимательства, занято порядка 11 тысяч человек. Несмотря на влияние внешних факторов, малый и средний бизнес сохраняет стабильность, демонстрируя устойчивый рост в сферах торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Муниципальная программа поддержки МСП ежегодно оказывает более 900 консультационных услуг, способствует регистрации новых предприятий и реализации предпринимательских инициатив.

Жилищное строительство и социальные проекты

За последние 5 лет:

  • Построено 621 жилой дом, включая 20 многоквартирных.
  • Введено более 121 тысячи квадратных метров жилой площади.
  • Построены 2 новые школы и 4 детских сада.
  • Проведен капитальный ремонт в 4 школах и нескольких медицинских учреждениях.

Рост налоговых поступлений

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней выросли в 3,2 раза — с 1,9 млрд до 6,9 млрд рублей (включая внебюджетные фонды). Это результат роста промышленности, предпринимательства и инвестиционной активности.

Поддержка от государства

В 2025 году привлечено более 430 млн рублей на проекты в сфере ЖКХ и образования. На 2026 год запланировано более 150 млн рублей. Ведётся работа по привлечению более 4,5 млрд рублей на капитальный ремонт инфраструктуры, школ, детских садов, музеев и строительство важнейших дорожных объектов, включая путепровод через железную дорогу.

Кадровый потенциал и образование

По инициативе администрации заключены соглашения между промышленными предприятиями и образовательными учреждениями. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в Великолукском политехническом колледже открыты новые мастерские по промышленной автоматике и сварочным технологиям.

Депутат Дмитрий Кислицин подчеркнул, что Великие Луки уже десять лет демонстрируют стабильно высокие социально-экономические показатели.
«Великие Луки — мощный промышленный потенциал. В городе работает 40 предприятий, выпуск продукции растёт. На примере "Водоканала" мы получили значительные инвестиции, что позволило провести большие объёмы работ», - отметил депутат Евгений Шумайлов.
«Результаты действительно уникальные, но статус успешного города нужно постоянно подтверждать. Сегодня нам не хватает квалифицированных специалистов и рабочих кадров. Необходимо разработать специальную программу для восполнения дефицита рабочей силы, особенно на муниципальных и промышленных предприятиях», - резюмировал глава города Николай Козловский.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 194 человека
05.09.2025, 13:260 «Дневной дозор»: Есть ли перспективы у псковской промышленности? 05.09.2025, 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены 05.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Евгением Васильевым 05.09.2025, 13:030 Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках
05.09.2025, 12:540 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО 05.09.2025, 12:470 Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту с наркотиками — Mash 05.09.2025, 12:440 44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала года 05.09.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» с Владимиром Папортом
05.09.2025, 12:300 Как сберечь здоровье детей, расскажет доктор Васильев в программе «Семейные ценности» 05.09.2025, 12:280 Приставы взыскали с опочанина 95 тысяч рублей за некачественный фундамент бани 05.09.2025, 12:160 Гражданина Азербайджана задержали за изготовление нарезного оружия в Гдовском районе 05.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия
05.09.2025, 11:590 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдет в Пскове 05.09.2025, 11:460 Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту популярности — аналитики 05.09.2025, 11:390 Забившего молотком и утопившего свою жертву великолучанина будут судить 05.09.2025, 11:310 Союз нарушимый
05.09.2025, 11:270 Седьмой созыв Собрания депутатов Великолукского района завершил свою работу 05.09.2025, 11:250 Участника Маньчжурской операции чествовали в Пскове 05.09.2025, 11:170 В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион» 05.09.2025, 11:090 В Великолукской гордуме обсудили исполнение переданных государственных полномочий
05.09.2025, 11:020 В московском музее «Царь-макет» расположился мини-Псков  05.09.2025, 10:500 ВТБ расширил самозапреты на кредиты и вклады 05.09.2025, 10:451 Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове 05.09.2025, 10:310 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ
05.09.2025, 10:300 Псковичи передали семье из Витебского района останки красноармейца 05.09.2025, 10:170 Хозпостройка горела в островской деревне Оловяшкино 05.09.2025, 10:030 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия 05.09.2025, 09:530 Почти 30% псковичей согласны на «серую» зарплату — опрос
05.09.2025, 09:410 ИТ-холдинг Т1 возглавил Дмитрий Харитонов 05.09.2025, 09:380 Жилой дом сгорел на улице Подгорной в Новоржеве 05.09.2025, 09:300 Конец ужасной эпохи 05.09.2025, 09:150 Матч «Луки-Энергия» — «Спартак-2» в Великих Луках пройдет без зрителей
05.09.2025, 09:001 В ГД предложил компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам 05.09.2025, 08:400 В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей 05.09.2025, 08:200 Спрос на ипотеку на вторичное жилье резко вырос в августе 05.09.2025, 08:000 Утренний запуск аэростатов прошел на фестивале воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО
05.09.2025, 07:300 Фильм «Красный шелк» с эпизодами из Псковской области представили в Китае 05.09.2025, 07:000 Международный день благотворительности отмечают 5 сентября 04.09.2025, 22:000 Что делать, если ребенок проглотил инородный предмет, рассказал фельдшер 04.09.2025, 21:400 В России запустили конвейерную линию сборки космических аппаратов
04.09.2025, 21:210 Центр соцпомощи, детский сад и библиотеки посетила делегация Псковского района в побратимском муниципалитете 04.09.2025, 21:002 США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности - СМИ 04.09.2025, 20:370 Псковичи могут принять участие в конкурсе «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество» 04.09.2025, 20:220 Псковских выпускников приглашают обучаться в вузах ФСБ
04.09.2025, 19:590 В Псковской области выявлены сельхозугодия, зарастающие борщевиком Сосновского 04.09.2025, 19:380 В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива 04.09.2025, 19:200 Стадион «Электрон» в Пскове закрыт до понедельника 04.09.2025, 19:000 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным
04.09.2025, 18:400 Псковичи могут направить заявки на конкурс фестиваля авторской песни «Гринландия» 04.09.2025, 18:170 Арендовавший в Латвии велосипед мужчина попал под стражу за попытку пересечь границу в Псковской области 04.09.2025, 18:000 Открытый городской турнир по многоэтажным древнерусским шахматам пройдет в Пскове 04.09.2025, 17:540 Грозы прогнозируют в Псковской области в ближайшие 2 часа
04.09.2025, 17:500 Тала Нещадимова: Холодное лето – это субъективное ощущение после жары прошлых лет 04.09.2025, 17:440 Областной суд оставил без изменения отказ в регистрации кандидатов в депутаты 04.09.2025, 17:410 Фотофакт: Вазоны с цветами установили на улице Некрасова в Пскове 04.09.2025, 17:400 При процедуре банкротства счета блокируются за сутки — арбитражный управляющий
04.09.2025, 17:300 Памятник «Танк Т-34» в Пскове отремонтировали 04.09.2025, 17:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 4 сентября 04.09.2025, 17:200 Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 04.09.2025, 17:170 Найден подросток, сбежавший из больницы в великолукской деревне Суханово
04.09.2025, 17:100 Как скоро в Псковской области начнется отопительный сезон, ответила синоптик 04.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 4 сентября 04.09.2025, 16:550 В Печорском округе газифицированы три деревни 04.09.2025, 16:530 Гдовские коммунисты обвинили Алексеенко во лжи и выходят из КПРФ
04.09.2025, 16:480 Тала Нещадимова: Можно сказать, что сейчас идет раннее «бабье лето» 04.09.2025, 16:280 Умер итальянский модельер Джорджо Армани 04.09.2025, 16:270 «Сообразим на троих»: Неделя до выборов, начало учебного года и перемены в псковском футболе. ВИДЕО 04.09.2025, 16:210 Скончалась учитель английского языка псковского лицея «Развитие» Маргарита Чичикова
04.09.2025, 16:180 Участники региональной программы «Герои земли Псковской» знакомятся с наставниками 04.09.2025, 16:120 Сбежавшего из больницы подростка ищут в великолукской деревне Суханово 04.09.2025, 16:101 Памятники эпохи 04.09.2025, 16:030 Новые нюансы прохождения процедуры банкротства раскрыли псковичам
04.09.2025, 15:590 Первый звонок и первый смартфон: как сделать цифровую жизнь школьника безопасной 04.09.2025, 15:550 Художественную выставку из «Михайловского» открыли в Калуге 04.09.2025, 15:490 Сотрудники завода «Титан-Полимер» прошли обучение по безопасной работе на высоте 04.09.2025, 15:390 Навоз и ныне там
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru