Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках

На 1 января 2025 года в Великих Луках зарегистрировано 3 432 субъекта малого и среднего предпринимательства. Такие данные озвучил во время своего доклада перед Великолукской городской Думой 5 сентября заместитель главы администрации города по экономике и финансам Сергей Бураченок.
Фото: Великолукская городская Дума
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, на очередном заседании Сергей Бураченок представил депутатам информацию о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного и налогового потенциала города Великие Луки.
Как отметил Сергей Бураченок, инвестиционная политика города строится на принципах целенаправленности, гласности и баланса интересов всех участников инвестиционного процесса. Основной акцент делается на социальную ориентированность инвестиций, рациональное размещение ресурсов и создание условий для привлечения частных инвесторов.
Основные итоги и достижения:
Инвестиции и экономика: цифры и факты
С 2014 по 2024 годы:
В рамках реализации стратегических инициатив:
Создан технопарк «Электрополис» (38,1 га). В 2025 году здесь размещено 15 резидентов, объём производства которых составил 13,8 млрд рублей.
Реализован проект промышленного технопарка «Агрополис» — инвестиции составили 568 млн рублей, создано 117 рабочих мест.
Запущен проект строительства семейного развлекательного центра — ожидается более 1 млрд рублей инвестиций и создание 160 новых рабочих мест.
Малый и средний бизнес
На 1 января 2025 года в городе зарегистрировано 3 432 субъекта малого и среднего предпринимательства, занято порядка 11 тысяч человек. Несмотря на влияние внешних факторов, малый и средний бизнес сохраняет стабильность, демонстрируя устойчивый рост в сферах торговли, общественного питания и бытовых услуг.
Муниципальная программа поддержки МСП ежегодно оказывает более 900 консультационных услуг, способствует регистрации новых предприятий и реализации предпринимательских инициатив.
Жилищное строительство и социальные проекты
За последние 5 лет:
Рост налоговых поступлений
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней выросли в 3,2 раза — с 1,9 млрд до 6,9 млрд рублей (включая внебюджетные фонды). Это результат роста промышленности, предпринимательства и инвестиционной активности.
Поддержка от государства
В 2025 году привлечено более 430 млн рублей на проекты в сфере ЖКХ и образования. На 2026 год запланировано более 150 млн рублей. Ведётся работа по привлечению более 4,5 млрд рублей на капитальный ремонт инфраструктуры, школ, детских садов, музеев и строительство важнейших дорожных объектов, включая путепровод через железную дорогу.
Кадровый потенциал и образование
По инициативе администрации заключены соглашения между промышленными предприятиями и образовательными учреждениями. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в Великолукском политехническом колледже открыты новые мастерские по промышленной автоматике и сварочным технологиям.