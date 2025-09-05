Псковcкая обл.
Экономика

«ЗЭТО» отгрузил 200-ю ячейку КРУЭ на напряжение 110 кВ

08.09.2025 09:00

ЗАО «ЗЭТО» отгрузил 200-ю ячейку КРУЭ на напряжение 110 кВ. От первой ячейки типа ЯТЭ-110, установленной на энергообъекте в 2018 году, до устойчивой серии — это путь от пилотных проектов к зрелой российской технологии, востребованной проектными институтами и сетевыми компаниями, сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фото здесь и далее: «ЗЭТО» 

Завод продолжает снижать производственные издержки и углубляет уровень локализации. КРУЭ-110 кВ может быть интегрировано в цифровой контур подстанции: предусмотрены опции удалённой диагностики оборудования КРУЭ, унификация интерфейсов с РЗА и АСУ ТП, создана единая база типовых решений для проектирования. В фокусе — дальнейшее развитие линейки на 110 и 220 кВ, а также повышение доступности сервисной поддержки по всей стране.

КРУЭ-110 кВ соответствует требованиям постановления правительства №719 от 17.07.2015,  соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуется для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

Успешно завершена аттестация КРУЭ-220 кВ в ПАО «Россети». В конце 2024 года была осуществлена первая промышленная поставка данного оборудования. В рамках импортозамещения выполнено присоединение резервной ячейки к существующим ячейкам зарубежного производства, что подтверждает соответствие отечественной разработки современным трендам надёжности, экологичности и стандартизации.

Результат достигнут благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов служб, отделов и цехов завода. Оборудование отвечает запросам сетевых компаний, формирует основу для новых шагов в развитии российской электроэнергетики и подтверждает, что современное высоковольтное оборудование может и должно разрабатываться и выпускаться в России.

Источник: Псковская Лента Новостей
