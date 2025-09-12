Псковcкая обл.
Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

12.09.2025 13:33

Совет директоров Банка России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых, сообщили на сайте Центробанка.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», - заявили в ЦБ. 

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
