Экономика

Эксперт рассказал, что будет с рублем после снижения ставки

Сдержанное снижение ключевой ставки не окажет на курс рубля значимого влияния, поскольку оно уже учтено в цене, рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Он напомнил, что в пятницу Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку на 1 процентный пункт до 17% годовых. Рынок ждал большей решимости со стороны регулятора, пишет «Прайм».

«Вместо ожидаемого снижения на 200 базисных пунктов ЦБ ограничился 100 б.п., подчеркнув, что инфляционные ожидания остаются высокими, поэтому жесткость ДКП сохранится до выхода инфляции на целевые уровни в 2026 году. Нужно время, чтобы увидеть, что дезинфляционный тренд укрепился», — пояснил Гиря.

Это решение нейтрально для рубля, поскольку сдерживает его резкое падение, но не дает оснований для укрепления. Рынок уже заложил снижение ставки в котировки, поэтому базовый прогноз до конца месяца остается в силе: доллар — 82–86 рублей, евро — 94–98 рублей, юань — 11,50–12,10 рублей, заключил Гиря.