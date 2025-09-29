Экономика

«Моглино». Мягкий перезапуск

«Мы знаем, что делать и куда идти», - говорит новое руководство особой экономической зоны «Моглино» под Псковом. Пожалуй, этих слов жители области ждали с 2012 года, когда ОЭЗ промышленно-производственного типа была создана по постановлению федерального правительства. За прошедшие годы среди местных у площадки сложилась репутация корабля без ветрил, которому все не удается стать драйвером экономики региона. Громкие заявления инвесторов сменялись чередой провалов, резиденты покидали зону, не дойдя до стадии строительства, а уже работающие предприятия вряд ли могли оправдать вложения в создание ОЭЗ. Псковская Лента Новостей не раз в критическом ключе освещала происходившие процессы. Однако десять месяцев назад, в ноябре 2024 года пост руководителя управляющей компании особой экономической зоны занял Павел Соболь, после чего началось переформатирование работы площадки и оздоровление пула резидентов. В том числе, впервые за долгое время декларируется максимальная открытость перед СМИ и жителями региона. Несколько дней назад в «Моглино» пригласили журналистов ПЛН как представителей самого популярного регионального медиа, чтобы рассказать и показать, на каких принципах теперь строится работа ОЭЗ.

Конец резидента

«"Моглино" - это на самом деле точка роста для Псковской области. Это наша земля, здесь работают наши жители, проводят достаточно большую работу, чтобы заложить фундамент экономического развития региона», - так говорит Евгений Шпаков, директор по развитию ОЭЗ «Моглино», занявший свой пост в июле нынешнего года.

Скептики скажут, что подобные заявления уже неоднократно слышали. И будут правы. Однако нынешнее руководство площадки от слов уже перешло к делам.

Евгений Шпаков.

В первую очередь, была проведена ревизия в рядах резидентов. Отсюда и недавние новости о запущенной правительством области процедуре расторжения контрактов сразу с тремя компаниями. После ее завершения штрафы по 5 млн рублей заплатят «Леспом», «Псковинбалк», «ФИНЭКО "Голдстрит"», так и не приступившие к реальной работе. Для управляющей компании ОЭЗ избавление от «мертвых душ» важно, чтобы расчистить зарезервированные земельные участки под «настоящих» производителей.

«Мы не хотим, чтобы резидент занимал территорию, если у него поменялись планы. Бизнес – достаточно сложная и многогранная система. Мы понимаем, что инвестор рассчитывает свои возможности в рамках существующей экономической ситуации, а потом она меняется, - объясняет Евгений Шпаков, почему не все проекты доходят до стадии реализации. - Появилась неопределенность и турбулентность, в частности, инвесторы рассчитывали на заемные средства, но выросла ключевая ставка, кредиты подорожали с 6% до 20%, пропадала фактическая возможность реализовать проект. Некоторые в таких условиях подостыли. Ничего страшного, мы найдем новых. Все стабилизируется, бизнес адаптируется, уже наблюдаем увеличение активности».

«Очереди будут!»

Прямо сейчас идет работа с пятью потенциальными инвесторами. Один уже выходит на экспертный совет, который выносит решение о присвоении статуса резидентом. Еще двое должны пройти процедуру до конца года. То есть выбывших замещают оперативно.

До конца года трех резидентов, с которыми уже идет расторжение контрактов, должны сменить три других.

С этого года федеральный центр несколько изменил процедуру захода бизнеса на территории особых экономических зон. С момента подачи заявки у администраторов процесса теперь есть только 15 рабочих дней на ее рассмотрение, включающее прохождение экспертного совета, и финальное подписание документов. Причины отказа должны быть строго аргументированы, сделано это для удобства инвесторов. Однако появилась и «страховка» от бизнес-иллюзий, потенциальный резидент обязан предоставить паспорт инвестиционного проекта и финансовую модель, так снижаются шансы превращения заводов в воздушные замки. То есть, с одной стороны, государство обязано допустить бизнес к важному инструменту поддержки, каким являются особые экономические зоны, с другой — инвестора подталкивают к большей осознанности при построении планов.

Конечно, в момент подачи заявки в «Моглино» видят инвестора не в первый раз. На начальном этапе проходит серия ознакомительных визитов, нужных, «чтобы не возникало фантастических предположений». Приветствуя потенциального инвестора на территории возможностей, ему рассказывают о существовании внутри ОЭЗ свободной таможенной зоны, когда-то она задумывалась из-за близости к европейской границе, но и сегодня служит беспошлинному ввозу из дружественных стран оборудования и сырья. Аренда земельного участка обходится всего в 2% от его кадастровой стоимости с понижающим коэффициентом, зависящим от суммы инвестиций, а выкуп обойдется в 20% от стоимости. Главную экономию дают, конечно, налоговые льготы. Нулевая ставка действует 10 лет на имущество и транспорт, 5 лет — на землю и отчисления с прибыли в региональный бюджет, до 2061 года установлен 2% ставка по налогу на прибыль в федеральный бюджет. Участки уже подключены к водоснабжению и канализации, к газу и электричеству. Внутри ОЭЗ функционирует полноценная дорожная сеть.

«Неоднократно во время ознакомительных визитов наши потенциальные инвесторы отмечали, что по инфраструктуре мы выгодно выделяемся по сравнению с другими экономическими зонами. По этим показателям нашу зону выделяют как одну из лучших в Российской Федерации», - не без гордости говорит Евгений Шпаков.

На вопрос, где же тогда очереди из инвесторов, стоящих за забором ОЭЗ и стремящихся попасть внутрь, директор по развитию уверенно отвечает: «Очереди будут!» Одна такая, пока совсем крошечная, уже образовалась. Евгений Шпаков рассказывает, как недавно в «Моглино» приезжал руководитель ОЭЗ из Великого Новгорода, созданной в 2021 году. В разговоре с гостем отдельно остановились на положительном опыте псковичей по созданию готового завода, который особая экономическая зона сдает резидентам.

В существующем корпусе — три производственных цеха.

В одном «Синтез Технолоджи» изготавливает искусственные алмазы, в другом «Скрининг-М» производит медицинские диагностические тесты. Третье помещение пока пустует, но на него уже претендуют две компании из трех, оформляющих статус резидента. Займут те, кто успеет первыми.

«Коллега из Великого Новгорода констатировал факт, что наличие готовых производственных площадей выгодно для ОЭЗ, сдающих помещения в аренду, и удобно бизнесу. К тому же, это своеобразный инкубатор, из которого инвесторы выходят в собственную стройку», - Евгений Шпаков показывает участок на котором «Скрининг-М» достраивает собственный завод.

«Скрининг-М», поработав в арендованном цеху, готовит к запуску собственный завод.

Второй корпус под сдачу на 20 тысяч квадратов намереваются построить на площадке «Моглино-2», расположенной на противоположной стороне трассы, ведущей к госгранице. То есть рядом с заводом «Титан-Полимер», его инжиниринговое подразделение уже готово занять половину площадей в будущем здании. В целом, взят курс на использование «титанового» потенциала для привлечения инвесторов, готовых работать в кооперации с производителем БОПЭТ-пленки. Наконец, словосочетание «якорный инвестор» будет наполнено конкретным смыслом.

Завод «Титан-Полимер» становится точкой притяжения для других бизнес-проектов.

Новые проекты подтягивают и к другим производствам, используя возможности кооперации для развития ОЭЗ. Так, компания «Транс-Альфа Запад» намерена выпускать под Псковом электробусы, выход «на землю» намечен в конце года, когда начнется освоение участка. Однако этот резидент уже готов подтянуть следом производителя батарей для своего транспорта. Идет работа с потенциальным инвестором, планирующим выпускать металлоконструкции, ему очень пригодится аргон от «Елме Мессер Рус» и лаки-краски от «Нор-Маали».

Работающее в «Моглино» производство газов для медицины и промышленности.

Визионерство против прожектерства

Выходя на территорию, Евгений Шпаков видит не только уже работающие заводы и стройку (помимо упомянутых тестов, в возводимых в «Моглино» заводах вскоре начнется переработка пряностей и выпуск медицинских изделий — к ним тоже собираются подцепить другого инвестора по производству пластика), но и те, что пока только на бумаге или даже не перенесены на нее.

Здесь скоро начнут фасовать специи.

Такое визионерство в корне отличается от прожектерства.

«Если вы видите поле, и там ничего нет, трава да бурьян, то знайте — на пятьдесят процентов территория заполнена, на участках есть резиденты. Надо помнить, что процессы долгие, они занимают время, - объясняет он. - Написать просто: "Мы строим". А что это значит? Проектирование, госэкспертиза, конкурсы, подрядчики, работы, пуско-наладка. От подписания документов до запуска предприятия проходит время. Как и от запуска особой экономической зоны до ее выхода на работу в полную силу. Процесс живой. А если вдруг что-то не пойдет, мы найдем других инвесторов».

С новыми подходами кажется ближе достижение цели по полной замене травянистых полян на заводы.

Для оживления этого поиска и более эффективной работы с уже существующими производствами, работу управляющей компании, можно сказать, зонировали, направив отдельные усилия на внутреннюю среду и внешнюю. И уже приступили к разработке трехлетней программы развития — тактического документа, опирающегося на стратегию плана перспективного развития. Программа нужна, чтобы четко прописать, куда и каким путем идет ОЭЗ. Грубо говоря, где искать тот самый ветер в паруса. В частности, как будут содействовать реализации запросов инвесторов на организацию питания сотрудников, их транспортировку, размещение. Да и откуда брать самих сотрудников — в условиях кадрового дефицита планируют систематизировать работу с учебными заведениями.

Многое из того, о чем рассказал Евгений Шпаков вызывает удивление. Все это не бином Ньютона, а обычная работа с инвесторами, но удивляет, что раньше многие из ее составляющих отсутствовали. Возможно, поэтому отсутствовали и сами инвесторы в нужном количестве.

«Мы абсолютно открыты и будем стараться максимально широко о себе рассказывать, - заверяет Евгений Шпаков. - Мы воспринимаем и конструктивную критику и работаем на то, чтобы обеспечивать экономический рост Псковской области. Чтобы люди понимали, что происходит внутри не из додумок, а действительно представляли, что и как работает. Мы готовы готовы показывать, чем живет ОЭЗ каждому, кто готов посмотреть не только из-за забора, поэтому ведем переговоры с местными турфирмами для налаживания промышленного туризма».

Демонстрируемый уровень открытости - максимальный в истории «Моглино».

И напоследок. Прошлое руководство ОЭЗ на закате своей деятельности отметилось конфликтом со спортивным сообществом. Половину года, пока нет снега, лыжники тренируются на роллерах на длинной и ровной подъездной дороге вдоль забора «Моглино». Руководство зоны попыталось противодействовать тренировкам, в том числе, на пути спортсменов рассыпали щебень, что могло потенциально привести к травмирующим ситуациям. Псковская Лента Новостей подробно освещала противостояние.

У нового руководства более здоровая позиция:

«Нам они не мешают. Пусть катаются, лишь бы правила соблюдали».

Такое оздоровление по всем направлениям настраивает пусть и на сдержанный, но оптимизм - для кого-то, возможно, впервые за все годы существования особой экономической зоны «Моглино».

Юлия Магера