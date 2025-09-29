Экономика

Говядина подорожала до рекорда за 60 лет из-за засух и растущего спроса

Стоимость говядины в мире достигла рекордных 6,9 доллара за килограмм на фоне снижения предложения на мировых рынках и роста спроса со стороны основных потребителей, следует из анализа данных Всемирного банка и комментария эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской.

Так, стоимость говядины в сентябре росла четвертый месяц подряд, достигнув 6,9 доллара за килограмм - максимум с начала 1960 года (более ранних данных нет). Это на 0,6% выше уровня месяцем ранее и почти на 10% - показателя годом ранее, пишет РИА Новости.

«Рост цен на говядину в мире обусловлен совокупностью факторов: инфляция, длительный цикл производства, рост спроса со стороны потребителей из США и Китая высокая стоимость молочной продукции, которая является конкурирующим продуктом, снижающим объемы поголовья, направляемого на убой», - пояснила Рокотянская.

Кроме того, изменение климата приводит к засухам, которые сокращают площади пастбищ и приводят к росту стоимости кормов. Например, в США, одном из крупнейших в мире производителей говядины, в текущем году из-за этого фактора поголовье коров упало до минимума с 1951 года.