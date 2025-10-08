Псковcкая обл.
Экономика

Золото продолжает дорожать, превысило $4060 за унцию

08.10.2025 16:00|ПсковКомментариев: 0

Цены на золото продолжают увеличиваться и обновлять исторические рекорды на фоне геополитической и экономической неопределенности, а также ожиданий снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

К 15:22 по московскому времени котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли примерно на 1,5%, до $4064,1 за унцию.

С начала года золото подорожало на 54% после роста на 27% в прошлом году.

«Основные факторы роста остались прежними, просто к геополитической нестабильности прибавился шатдаун в США», - отметила аналитик StoneX Рона О'Коннел.

Приостановка работы американского правительства продолжается восьмой день. Из-за шатдауна правительственные агентства не публикуют важные статистические данные, и инвесторы - а также руководство Федрезерва - вынуждены ориентироваться на неправительственные источники в поисках информации о состоянии американской экономики.

Рынок в целом ожидает снижения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов на октябрьском заседании и аналогичного действия в декабре, пишет Интерфакс.

