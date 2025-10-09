Экономика

Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах

Делегация особой экономической зоны «Моглино» принимает участие в Международной форум-выставке InRussia, которая проходит с 9 по 10 октября в Минеральных Водах, сообщили Псковской Ленте Новостей представители ОЭЗ.

Фото здесь и далее: ОЭЗ «Моглино»

Возглавляет делегацию министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

В рамках форума на площадке павильона реализована масштабная выставка промышленной инфраструктуры, потенциальных инвестиционных площадок и российских промышленных предприятий. В выставочном зале можно увидеть экспозиции Минпромторга России, Ставропольского края, субъектов РФ, промышленных предприятий РФ, промышленных инфраструктурных проектов.

На площадке, прилегающей к павильону, под открытым небом разместились достижения российской промышленности из машиностроительной, оборонной, сельскохозяйственной и ряда других отраслей. Гости форума знакомятся с передовой крупногабаритной техникой, промышленным оборудованием, а также с новинками легкой автомобильной промышленности.