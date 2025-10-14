Экономика

Великолукский «ЗЭТО» празднует 66-летие

Сегодня, 16 октября, исполняется 66 лет со дня создания Великолукского завода высоковольтной аппаратуры (сегодня ЗАО «ЗЭТО»).

Фото: «ЗЭТО»

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «ЗЭТО» - крупнейшее предприятие энергетического машиностроения России. Расположено в городе Великие Луки. Создано на базе Великолукского завода высоковольтной аппаратуры (ВЗВА), строительство которого началось с 1959 года.

Первая продукция выпущена в 1961-1965 годах: выключатели нагрузки, разъединители, предохранители, бытовые трансформаторы АСБ-05. Первый директор - Сикоров И. Д. Рабочие кадры для завода проходили профессиональную подготовку на ленинградских предприятиях «Электроаппарат» и «Электросила», а базой подготовки инженерно-технических работников являлись Ленинградский государственный политехнический институт имени М. И. Калинина, Великолукский филиал Ленинградского электромашиностроительного техникума.

В 1970-1980-х годах внедрялись новые технологии, завод получил торговый знак и участвовал в ВДНХ. В 1980 году открылся музей трудовой славы, при заводе работала школа рабочей молодёжи. В 1990-х годах завод расширил ассортимент продукции, стал главным поставщиком оборудования для метрополитена и атомных станций, получил международные награды. На предприятии освоено более 400 видов продукции, многие из которых запатентованы и экспортируются.

Напомним, ПЛН-ТВ был подготовлен материал к 65-летию ЗАО «ЗЭТО».