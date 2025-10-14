Экономика

В России назвали размер зарплаты бедных

В 2025 году порог зарплатной бедности в России достиг отметки в 48 тысяч рублей в месяц, для среднестатистического россиянина подобный заработок является маркером бедняка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного SuperJob. Исследование проводилось с 10 по 14 октября среди 1600 экономически активных респондентов, проживающих в 394 населенных пунктах из всех округов страны.

За последние десять лет порог зарплатной бедности в стране увеличился более чем втрое, отмечают аналитики. Так, в 2015 году для ощущения себя бедняком среднестатистическому гражданину требовался ежемесячный оклад в пределах 15 тысяч рублей. За 12 месяцев планка поднялась более чем на 11 процентов, или на 5 тысяч рублей.

Планка, ниже которой, по ощущениям россиян, начинается бедность, стабильно растет в стране последние годы. Эта тенденция фиксируется на фоне ускорения инфляции. Темпы роста средних зарплат в стране пока опережают динамику увеличения потребительских цен, отмечал советник главы Центробанка Кирилл Тремасов.

Однако в последние несколько месяцев разрыв начал сокращаться на фоне роста издержек предприятий и общего ухудшения ситуации в российской экономике, утверждают аналитики консалтинговой конторы в сфере управления Regroup. В результате увеличивать зарплаты сотрудникам теми же темпами, что раньше, становится невыгодной стратегией для многих фирм, констатируют эксперты.