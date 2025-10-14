Псковcкая обл.
Экономика

Средняя пенсия превысит 30 тыс. рублей в 2028-м

17.10.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Средняя страховая пенсия в России к 2028 году вырастет примерно на четверть и достигнет 30 тыс. рублей, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда России («Известия» ознакомились с документом). В ближайшие годы выплаты будут повышаться поэтапно: в 2026 году — на 7,6%, а в 2027–2028 годах запланировано по две индексации — на 4% в феврале и на 3,4–3,8% в апреле.

Правительство России приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, динамика пенсий напрямую зависит от прогноза по уровню зарплат, который формирует Минэк. Объем фонда оплаты труда определяет поступления страховых взносов, за счет которых и финансируются выплаты.

При этом средняя зарплата в 2025-м превысит 100 тыс. рублей. Далее она увеличится до 108 тыс. в 2026 году, 117 тыс. — в 2027-м и 125 тыс. — в 2028-м.

Несмотря на сопоставимые темпы роста, разрыв между пенсиями и зарплатами останется значительным. По оценкам Счетной палаты, соотношение средней страховой выплаты к заработку будет постепенно снижаться: с 24,2% в 2026 году до 23,5% в 2028-м. Это означает, что оклады будут примерно в четыре раза выше пенсий.

Соотношение средней пенсии и зарплаты в России заметно ниже рекомендованного уровня Международной организации труда — не менее 40%, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее словам, этот показатель стабильно снижается на фоне кадрового дефицита и опережающего роста заработков, особенно в последние три года.

Источник: Псковская Лента Новостей
