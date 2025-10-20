Экономика

«Деловой полдень»: Университет и бизнес. Модели эффективного взаимодействия. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой полдень», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 октября.

Сегодня гостями студии стали проректор ПсковГУ по учебной работе Людмила Алиева и директор института права, экономики и управления ПсковГУ Виктория Гусарова. Ведущая Галия Акчурина обсудила с ними модели эффективного взаимодействия университета и бизнеса.

«Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества будут рассказывать о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях. Ведущая — исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина.