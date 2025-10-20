Экономика

Мишустин перечислил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе

Глава правительства РФ Михаил Мишустин обозначил ключевые направления борьбы с серыми схемами в бизнесе на стратегической сессии, посвященной повышению эффективности экономики и обеспечению равных условий ведения бизнеса. Он отметил, что российская таможня регулярно выявляет товары, ввезенные в страну с использованием схем ухода от НДС.

Михаил Мишустин сообщил, что ежегодно мобильные группы таможни обнаруживают значительные объемы товаров с признаками уклонения от уплаты НДС, пишет «Прайм». Оплата за такие товары осуществляется либо наличными, либо через цифровые валюты, а последующая реализация проходит через компании, использующие упрощенную систему налогообложения и не уплачивающие косвенные налоги. Премьер-министр подчеркнул, что главная задача — создать условия, при которых существование таких серых схем станет невозможным.

Власти работают над сближением систем управления рисками таможни в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и унификацией правил в других областях контрольно-надзорной деятельности. Михаил Мишустин отметил, что этот процесс требует значительных усилий, но его необходимо реализовать для создания конкурентных возможностей на рынке. Он акцентировал внимание на важности контроля легальности ввоза товаров и прозрачности денежных операций в России.

«Это достаточно трудоемкий и кропотливый процесс, но заниматься им надо, это необходимо. Важно создавать для участников рынка конкурентные возможности, двигаться по всей цепочке: от контроля легальности ввоза товаров и формирования справедливой входной стоимости до прозрачности всех денежных операций в России вне зависимости от формы их совершения», — заявил глава кабмина.

Кроме того, премьер-министр указал на необходимость закрытия лазеек в регулировании рынка труда, чтобы избежать подмены трудовых отношений. Он также выделил проблему нелегального кредитования, которое способствует перетоку заемщиков и заимодавцев в серую зону.