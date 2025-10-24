Экономика

Грузия за девять месяцев в 13 раз увеличила поставки свинины из России

С января по сентябрь текущего года Грузия импортировала из России 3 062,9 тонны свежей, охлаждённой и замороженной свинины на сумму 8,9 млн долларов. Этот показатель превысил прошлогодние данные в 13,2 раза — в 2023-м за тот же период Грузия закупила у России всего 232,5 тонны свинины на 427,2 тысячи долларов.

До прошлого года российский импорт свинины в страну составлял лишь несколько десятков тонн в год, пишет ТАСС. Резкий рост поставок начался в IV квартале 2023 года, когда Россия поставила более 1,9 тысячи тонн свинины на 4,9 млн долларов.

Всего за девять месяцев 2024 года Грузия импортировала 17,4 тысячи тонн свинины на 47,5 млн долларов. Россия занимает второе место среди поставщиков, уступая только Бразилии, которая поставила 12,5 тысячи тонн свинины на 34,7 млн долларов. Грузия также покупает свинину у Казахстана, Парагвая, Германии, Украины и Канады.

По импорту живых свиней Россия стала единственным поставщиком для Грузии в этом году, отправив 15,3 тонны на 28,6 млн долларов. Этот показатель на 29,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в период с 1 января по 30 сентября Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора зафиксировало экспорт почти 27,6 тысячи тонн животноводческой продукции из Псковской области в девять стран мира. Основным направлением поставок свинины выступил Китай. Также свинина из Псковской области попала во Вьетнам, САР Гонконг Китая, Грузию, Сербию и Азербайджан.