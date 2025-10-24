Экономика

«Зенча»: Сделано для России

Маркировка «Сделано в России» в текущих условиях приобретает солидный вес. Она вызывает не просто доверие потребителей и их уверенность в том, что знакомый товар не исчезнет в одночасье с полки магазина. Изготовление отечественной промышленной продукции означает еще и наличие на месте производственных мощностей. Сегодня на них выпускают товары народного потребления, расходящиеся по всей стране через маркетплейсы, а уже завтра — значимую для страны продукцию. Псковский завод «Зенча» не является исключением. Недавно здесь начали помогать коллегам с иcполнением гособоронзаказов и планируют расширять это направление.

Продукция завода «Зенча» для массового и профессионального сегментов хорошо известна ценителям качественных товаров.

В линейке продукции завода «Зенча»:

- электрическая плитка на одну или две конфорки;

- шкафы для газовых баллонов;

- сборные мангалы;

- мини-фермы с ультрафиолетом для выращивания микрозелени в общепите;

- шкафы сухого хранения с поддержанием температурного и влажностного режима для высокоточных производств и научных лабораторий;

- тепловые шкафы для подогрева блюд в кафе и ресторанах;

- вентиляционные клапаны;

- кронштейны для наружного видеонаблюдения;

- конструирование изделий с нуля до опытного образца и запуска в производство.

Одно из важнейших направлений работы завода — металлообработка. Широту линейки обеспечивает собственный конструкторский отдел. Благодаря работе конструкторов ассортимент постоянно пополняется. В частности, сейчас специалисты работают над созданием муфельной печи с нагревом до 2000 градусов. И уже сами делают электронные платы — пока только для личных нужд. Но с платами вышла показательная история, свидетельствующая о том, как нуждается отечественная экономика в собственных разработках. На «Зенчу» уже обращался производитель электробусов с предложением закупить платы для этой продукции, чтобы не зависеть от качества поставок с востока.

Есть в стране нужда и в другой продукции. Хорошо известно, почему любое государство, желающее сохраниться на карте мира, должно обращать внимание, в том числе, на производственный суверенитет. Завод при необходимости быстро может переориентировать свои мощности на выпуск стратегически значимой продукции. Псковская «Зенча» исключением не является. Там готовы внести более весомую лепту в важные для страны события.

Конечно, заводчане и сейчас не остаются в стороне. Два года назад Псковская Лента Новостей рассказывала историю старшины Георгия Осипова. Он занимался на участке заказчика наладкой и пустом высоковольтного электрооборудования, выпущенного на «Зенче». После объявления частичной мобилизации отправился в зону проведения боевых действий. Однако через год вынужден был вернуться к мирному труду: после кончины любимой жены на его попечении осталось четверо детей.

А по месту службы остались боевые товарищи. Через Георгия с ними познакомилась директор завода Алла Иванова, выяснила потребности. На предприятии организовали сбор помощи, которая пошла прямиком на передовую. Алла Иванова вспоминает, как «выносила» магазин спорттоваров, сметая с полок термобелье и теплые носки, чтобы хоть немного, посильно облегчить выполнение задач возвращающимся после отпуска к боевым будням. Порыв понятный сегодня любому, а подробности излишни, потому консультанты в магазине только коротко спрашивали:

- Вы туда покупаете?

- Туда.

Отгружали и собственную продукцию — надежную и качественную электроплитку.

На заводе с недавних пор есть и особое направление работы. Одному из предприятий-партнеров на «Зенче» помогают выполнить оборонный заказ, связанный с металлообработкой — великолепно развитым на предприятии направлением.

Две этих составляющих в деятельности предприятия привели руководство к логичным мыслям.

Во-первых, систематизировать направление гуманитарной помощи. Для этого заводчане ищут надежного партнера — организацию, которая поддерживает контакт с псковскими военными, знает их конкретные нужды и гарантированно доставляет собранное адресатам.

Во-вторых, усилить помощь коллегам с исполнением оборонных заказов. Именно помощь — это слово тут ключевое. Предприятию важно поучаствовать в большом общем деле «в этот трудный грозный час».

«Мы небольшое предприятие, и самостоятельный заказ не осилим. Но готовы подхватить задачу у коллег, например, если кому-то не успеть уложиться в сроки своими силами, - говорит генеральный директор «Зенчи» Алла Иванова. - Руководители таких предприятий должны знать, что мы готовы подставить плечо. В первую очередь, во всем, что касается металлообработки и сборки оборудования. Мы не будем на таких заказах наживаться и извлекать прибыль, сделаем все по себестоимости».

Завод «Зенча» в Пскове:

- производственная площадка на улице Новгородской;

- опытный коллектив;

- собственный конструкторский отдел;

- современные станки;

- полный цикл металлообработки;

- ответственность за каждую вышедшую из цеха единицу;

- помощь в исполнении оборонных заказов по себестоимости.

На «Зенче» по собственному опыту прошлых лет отлично знают, что такое борьба за правое дело, отстаивание своих законных интересов и из чего складывается путь к победе.

Смотрите также «Зенча-Псков»: возрождение завода и конкурс стартапов

Не последнюю роль тут играет сплочение — коллектива, целой нации или представителей одной отрасли. Поэтому качестве своего вклада в общее дело предприятие предлагает помощь коллегам в исполнении оборонных заказов. «Все для будущих побед», - эти слова из стихотворения Сергея Михалкова для псковского предприятия — не пустой звук, а руководство к действию.

Завод «Зенча»

Псков. ул. Новгородская, 15

8-911-390-49-71

Реклама: ООО «Зенча». ИНН: 7702837755. Erid: 2SDnjdBZuCT