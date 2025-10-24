Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Завершается строительство «Надвратного дома»
ПЛН 25 лет
Денис Иванов об округе №15
вишневый сквер
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Города для людей
Вакансии Россети
Что изменилось в псковских школах
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Экономика 24.10.2025 12:542 «Дневной дозор»: Нормально ли, когда чиновники зарабатывают больше других? 27.10.2025 12:390 Александр Козловский рассказал, каким будет бюджет России в 2026 году 27.10.2025 12:220 «Зенча»: Сделано для России 24.10.2025 17:340 ВТБ дал прогнозы о судьбе кредитов и депозитов до конца года 24.10.2025 17:080 «Накопительный сезон» продолжается даже после снижения ключевой ставки – ВТБ 24.10.2025 16:050 Псковский бренд победил в национальной премии «Лучший промышленный дизайн России»
 
 
 
Самое популярное 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 20.10.2025 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Зенча»: Сделано для России

27.10.2025 12:22|ПсковКомментариев: 0

Маркировка «Сделано в России» в текущих условиях приобретает солидный вес. Она вызывает не просто доверие потребителей и их уверенность в том, что знакомый товар не исчезнет в одночасье с полки магазина. Изготовление отечественной промышленной продукции означает еще и наличие на месте производственных мощностей. Сегодня на них выпускают товары народного потребления, расходящиеся по всей стране через маркетплейсы, а уже завтра — значимую для страны продукцию. Псковский завод «Зенча» не является исключением. Недавно здесь начали помогать коллегам с иcполнением гособоронзаказов и планируют расширять это направление.

 

Продукция завода «Зенча» для массового и профессионального сегментов хорошо известна ценителям качественных товаров.

В линейке продукции завода «Зенча»:
- электрическая плитка на одну или две конфорки;
- шкафы для газовых баллонов;
- сборные мангалы;
- мини-фермы с ультрафиолетом для выращивания микрозелени в общепите;
- шкафы сухого хранения с поддержанием температурного и влажностного режима для высокоточных производств и научных лабораторий;
- тепловые шкафы для подогрева блюд в кафе и ресторанах;
- вентиляционные клапаны;
- кронштейны для наружного видеонаблюдения;
- конструирование изделий с нуля до опытного образца и запуска в производство.

Одно из важнейших направлений работы завода — металлообработка. Широту линейки обеспечивает собственный конструкторский отдел. Благодаря работе конструкторов ассортимент постоянно пополняется. В частности, сейчас специалисты работают над созданием муфельной печи с нагревом до 2000 градусов. И уже сами делают электронные платы — пока только для личных нужд. Но с платами вышла показательная история, свидетельствующая о том, как нуждается отечественная экономика в собственных разработках. На «Зенчу» уже обращался производитель электробусов с предложением закупить платы для этой продукции, чтобы не зависеть от качества поставок с востока.

Есть в стране нужда и в другой продукции. Хорошо известно, почему любое государство, желающее сохраниться на карте мира, должно обращать внимание, в том числе, на производственный суверенитет. Завод при необходимости быстро может переориентировать свои мощности на выпуск стратегически значимой продукции. Псковская «Зенча» исключением не является. Там готовы внести более весомую лепту в важные для страны события.

Конечно, заводчане и сейчас не остаются в стороне. Два года назад Псковская Лента Новостей рассказывала историю старшины Георгия Осипова. Он занимался на участке заказчика наладкой и пустом высоковольтного электрооборудования, выпущенного на «Зенче». После объявления частичной мобилизации отправился в зону проведения боевых действий. Однако через год вынужден был вернуться к мирному труду: после кончины любимой жены на его попечении осталось четверо детей.

А по месту службы остались боевые товарищи. Через Георгия с ними познакомилась директор завода Алла Иванова, выяснила потребности. На предприятии организовали сбор помощи, которая пошла прямиком на передовую. Алла Иванова вспоминает, как «выносила» магазин спорттоваров, сметая с полок термобелье и теплые носки, чтобы хоть немного, посильно облегчить выполнение задач возвращающимся после отпуска к боевым будням. Порыв понятный сегодня любому, а подробности излишни, потому консультанты в магазине только коротко спрашивали:

- Вы туда покупаете?

- Туда.

Отгружали и собственную продукцию — надежную и качественную электроплитку.

На заводе с недавних пор есть и особое направление работы. Одному из предприятий-партнеров на «Зенче» помогают выполнить оборонный заказ, связанный с металлообработкой — великолепно развитым на предприятии направлением.

Две этих составляющих в деятельности предприятия привели руководство к логичным мыслям.

Во-первых, систематизировать направление гуманитарной помощи. Для этого заводчане ищут надежного партнера — организацию, которая поддерживает контакт с псковскими военными, знает их конкретные нужды и гарантированно доставляет собранное адресатам.

Во-вторых, усилить помощь коллегам с исполнением оборонных заказов. Именно помощь — это слово тут ключевое. Предприятию важно поучаствовать в большом общем деле «в этот трудный грозный час».

«Мы небольшое предприятие, и самостоятельный заказ не осилим. Но готовы подхватить задачу у коллег, например, если кому-то не успеть уложиться в сроки своими силами, - говорит генеральный директор «Зенчи» Алла Иванова. - Руководители таких предприятий должны знать, что мы готовы подставить плечо. В первую очередь, во всем, что касается металлообработки и сборки оборудования. Мы не будем на таких заказах наживаться и извлекать прибыль, сделаем все по себестоимости».

Завод «Зенча» в Пскове:
- производственная площадка на улице Новгородской;
- опытный коллектив;
- собственный конструкторский отдел;
- современные станки;
- полный цикл металлообработки;
- ответственность за каждую вышедшую из цеха единицу;
- помощь в исполнении оборонных заказов по себестоимости.

На «Зенче» по собственному опыту прошлых лет отлично знают, что такое борьба за правое дело, отстаивание своих законных интересов и из чего складывается путь к победе.

Не последнюю роль тут играет сплочение — коллектива, целой нации или представителей одной отрасли. Поэтому качестве своего вклада в общее дело предприятие предлагает помощь коллегам в исполнении оборонных заказов. «Все для будущих побед», - эти слова из стихотворения Сергея Михалкова для псковского предприятия — не пустой звук, а руководство к действию.

Завод «Зенча»

Псков. ул. Новгородская, 15

8-911-390-49-71

Реклама: ООО «Зенча». ИНН: 7702837755. Erid: 2SDnjdBZuCT

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 176 человек
27.10.2025, 13:340 Участники конференции врачей-онкологов стали гостями псковского музея 27.10.2025, 13:330 Минфин России меняет правила семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года 27.10.2025, 13:240 Запрет движения электросамокатов по тротуарам поддерживают 65% псковичей — опрос 27.10.2025, 13:200 Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО
27.10.2025, 13:150 Псковичи смогут написать «Большой этнографический диктант» онлайн и очно 27.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? 27.10.2025, 12:580 «Единая Россия» решила не проводить съезд в 2025 году 27.10.2025, 12:540 Студенты Псковского политехнического колледжа посетили завод «Титан-Полимер»
27.10.2025, 12:530 Нетрезвых водителей на мопеде и ВАЗе остановили на псковских дорогах 27.10.2025, 12:390 Александр Козловский рассказал, каким будет бюджет России в 2026 году 27.10.2025, 12:360 Обновился график вывоза ТКО на улице Досягаева в псковской деревне Борисовичи 27.10.2025, 12:350 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов
27.10.2025, 12:220 «Зенча»: Сделано для России 27.10.2025, 12:140 Стали известны подробности ДТП на Палкинском шоссе: «Китаец» при обгоне врезался в поворачивающий «Солярис» 27.10.2025, 12:100 Сервер пятого поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в реестр РЭП 27.10.2025, 12:070 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов
27.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 27.10.2025, 12:010 Председатель, вице-спикер и депутат Собрания примут псковичей на этой неделе 27.10.2025, 11:570 900 евро и 1000 долларов отдали мошенникам жители Псковской области 27.10.2025, 11:540 «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов?
27.10.2025, 11:390 Женщина с ребенком пострадали в столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове 27.10.2025, 11:350 Фотофакт: Псков украшают к Новому году 27.10.2025, 11:250 Учащиеся 6 класса посетили псковский музей ФСБ 27.10.2025, 11:170 В УФСИН России по Псковской области подвели итоги деятельности за 9 месяцев 2025 года
27.10.2025, 11:070 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 27 октября 27.10.2025, 10:550 Баня горела в себежской деревне Глубочица 27.10.2025, 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025, 10:420 В Пскове стала известна причина пожара, при котором спасли женщину и ребенка
27.10.2025, 10:410 «Спартак Юниор» выиграл Кубок Федерации футбола Псковской области 27.10.2025, 10:370 Грузовик горел на улице Инженерной в Пскове 27.10.2025, 10:290 Созданные для «Михайловского» иллюстрации к «Борису Годунову» войдут в новое московское издание трагедии Пушкина 27.10.2025, 10:250 Личность одного из подозреваемых в ограблении Лувра установлена с помощью ДНК
27.10.2025, 10:140 Учения пройдут на полигоне «Завеличье» со вторника по четверг 27.10.2025, 10:000 Полтора кота 27.10.2025, 09:590 Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить 27.10.2025, 09:570 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове у магазина «Маяк»
27.10.2025, 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД 27.10.2025, 09:490 У россиян началась шестидневная рабочая неделя 27.10.2025, 09:410 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов 27.10.2025, 09:350 Каждый пятый родитель не отпускает ребенка до 12 лет одного в школу — опрос
27.10.2025, 09:150 Пушкинский заповедник перейдет на «зимнее расписание» в ноябре 27.10.2025, 08:400 Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска 27.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с маленькими детьми 27.10.2025, 08:000 Более 90% россиян испытывают трудности при поиске новой работы - опрос
27.10.2025, 07:300 Всемирный день аудиовизуального наследия отмечают 27 октября 27.10.2025, 07:000 Международный день школьных библиотек празднуют 27 октября 26.10.2025, 22:000 Врач рассказала, какие продукты нужно включить в осенний рацион 26.10.2025, 21:400 В Псковской области продолжается розыск великолучанки
26.10.2025, 21:200 Борис Елкин поздравил псковичей с Днём автомобилиста 26.10.2025, 21:000 Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки 26.10.2025, 20:400 Эксперт Роскачества развеяла миф о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды 26.10.2025, 20:200 Слякоть и снег ожидаются на территории Северо-Запада России на предстоящей неделе
26.10.2025, 20:000 О профессии пожарного рассказали кадетам в Великих Луках 26.10.2025, 19:400 Участок дороги на улице Белинского в Пскове закроют с 28 по 29 октября 26.10.2025, 19:200 Замена дымовой трубы завершается в деревне Выбор Новоржевского округа 26.10.2025, 19:000 Почти пять тысяч человек получили водительские права за прошедший год в Псковской области
26.10.2025, 18:400 Новые арки и более сотни световых консолей украсят Великие Луки к Новому году 26.10.2025, 18:200 Ребёнок пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове 26.10.2025, 18:000 До +10 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Псковской области 27 октября 26.10.2025, 17:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Савво-Крыпецком монастыре
26.10.2025, 17:200 Скорость ограничат на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 октября 26.10.2025, 17:000 Педагоги псковского Центра лечебной педагогики побывали на экскурсии в «Михайловском» 26.10.2025, 16:400 Делегация школьников Псковской области прибыла в Абхазию 26.10.2025, 16:200 Псковичи потеряли около ста тысяч рублей на дополнительном заработке от мошенников
26.10.2025, 16:030 Псковские пожарные спасли ребенка и женщину из пожара в квартире 26.10.2025, 15:400 Сотрудники библиотеки имени Курбатова приняли участие в Порховских краеведческих чтениях 26.10.2025, 15:200 Великолучане примут участие в международной конференции, посвящённой 80-летию окончания Второй мировой войны 26.10.2025, 15:000 Вопросы сотрудничества по созданию Передовой школы Псковской области обсудили в Санкт-Петербурге
26.10.2025, 14:400 В России изменились правила профилактических медосмотров детей 26.10.2025, 14:200 Псковские педагоги стали участниками Всероссийского форума учителей истории и обществознания 26.10.2025, 14:000 Александр Котов: Автотранспорт соединяет пространства, сближает регионы и объединяет города 26.10.2025, 13:400 Все начинается с малого
26.10.2025, 13:200 Шестидневная рабочая неделя ждет россиян 26.10.2025, 13:000 Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута» 26.10.2025, 12:400 Более 400 школьников Великих Лук приняли участие в интеллектуальной игре «Знатоки олимпизма» 26.10.2025, 12:200 Урок по дорожной безопасности провели для школьников в Новосокольниках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru