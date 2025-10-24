Экономика

Александр Козловский рассказал, каким будет бюджет России в 2026 году

После принятия закона о бюджете Российской Федерации на 2026 год в первом чтении депутатскому корпусу Государственной Думы предстоит еще более жаркая работа по принятию поправок и изменений. Подробнее об этом процессе рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Основная задача, которая стоит перед депутатами Государственной Думы в осеннюю сессию, это, конечно, принятие главного законопроекта, по которому мы будем жить в ближайшие год и следующие два года, это принятие бюджета. Поэтому, конечно, вся работа наша в основном строится вокруг проекта бюджета, его обсуждения, потом принятия и принятия поправок. Закон о бюджете на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов прошел в первом чтении», - сказал Александр Козловский.

Он подчеркнул, что после принятия закона в первом чтении предстоит внесение изменений и поправок. Для этого депутат сейчас работает на территории Псковской области, собирая пожелания граждан.

«Сейчас предстоит не меньшая работа, а может быть даже самая жаркая работа, это внесение изменений и поправок в этот бюджет. Это достаточно большой и нервный процесс, который сейчас как раз и происходит. И мы проводим эту работу в стенах Государственной Думы, на комитетах, общаясь на формальных и неформальных встречах с профильными министерствами, с экспертным сообществом, с гражданами. Сейчас на территории такая работа у меня тоже проводится. То есть на территории Псковской области я собираю пожелания наших граждан. И, конечно, этот документ мы в ближайшее время должны принять уже с поправками», - прокомментировал Александр Козловский.

Также депутат дал общую оценку принимаемому бюджету, сообщив, что в первую очередь он будет направлен на выполнение социальных обязательств перед гражданами.

«Коротко о бюджете говорить сложно, конечно. Наша цель и задача принять такой бюджет, чтобы мы выполнили в первую очередь социальные обязательства перед гражданами. Обязательно учли потребности нашей оборонной промышленности, безопасности страны. Уделили должное внимание и участникам специальной военной операции, и их семьям. Ну и, конечно, выполнение национальных целей к 2030-му году, которые определил наш президент Владимир Владимирович Путин. Если сказать коротко, то, конечно, бюджет сложный, вообще, он простым никогда не бывает», - пояснил парламентарий.

По его словам, бюджет корректируется с учетом ряда факторов.

«Понятно, что мы сейчас на себе ощущаем определенные кризисные моменты. Ну, как и другие страны во всем мире чувствуют этот кризис. Наша страна - не исключение. Мы тоже живем в определенном кризисе во времена санкций. Поэтому, конечно, и бюджет корректируется с учетом сегодняшней, в том числе, и внешнеполитической обстановки», - заключил Александр Козловский.