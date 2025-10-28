Экономика

Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов

Клиенты российских банков сообщили о случаях внезапного изменения условий по действующим ссудам — без уведомления и согласия заемщиков. Финансовые организации в ряде случаев пересчитывают график платежей, увеличивая срок кредита и, как следствие, общую сумму переплаты. Иногда корректируются и другие параметры, включая процентную ставку.

Наиболее часто подобные изменения происходят после отключения платных сервисных пакетов, которые ранее давали льготы по кредиту. При этом клиенты не всегда делают это осознанно — пакеты могут быть отключены автоматически при нарушении определенных условий договора. В таких случаях банк формально вправе пересмотреть параметры займа, однако для клиентов это становится полной неожиданностью, пишут «Известия».

«К нам все чаще обращаются заемщики, которые сталкиваются с односторонним изменением условий: растут ставки, удлиняются сроки или увеличиваются ежемесячные платежи. Это уже не единичные случаи», — сообщил управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, банки действительно могут менять условия кредитов, но исключительно в рамках закона — если заемщик нарушил договор. «Например, даже незначительная просрочка платежа может стать формальным основанием для повышения процентной ставки», — пояснил он.

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев отметил, что «невыгодные» условия, как правило, вступают в силу после потери клиентом льготного статуса или отказа от него. «Если эта развилка уже пройдена, вернуть прежние условия обычно невозможно», — подчеркнул эксперт.