Экономика

Россияне всё чаще экономят на еде

Россияне начали экономить на повседневных товарах, особенно на продуктах питания. В текущем году наблюдается снижение покупательской активности, что отражает изменения в потребительских предпочтениях.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

С января по сентябрь количество покупок в продуктовых магазинах увеличилось всего на 3,5%. В начале года рост составил 6%, однако к осени тенденция изменилась. В сентябре и октябре спрос на базовые продукты питания начал снижаться.

Эксперты предупреждают, что рентабельность розничной торговли может упасть до исторического минимума. Сложные отношения между торговыми сетями и поставщиками усугубляют ситуацию, пишет «Газета.ру». Разработчик кассового ПО «Эвотор» сообщает, что в универсальных продуктовых магазинах объем покупок остался на уровне прошлого года. В специализированных магазинах рост составил лишь 1,5%, тогда как в мясных лавках продажи упали на 7%.

Несмотря на снижение покупок, розничная торговля продолжает фиксировать рост оборота, но это связано с повышением цен на товары. В то же время замминистра здравоохранения Сергей Глаголев отметил, что жизненно важные лекарства в России дорожают медленнее, чем общая инфляция.