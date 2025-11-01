Экономика

Наценку торговли на товары предлагают установить на уровне 15%

Предельную наценку торговых сетей на товары, которые им поставляют производители, хотят ограничить 15%. Такой законопроект с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» 6 ноября будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. В пояснительной записке к документу сообщается, что он подготовлен в соответствии с указом и поручениями президента, в том числе по стабилизации стоимости продовольственных товаров.

«Рост цен обусловлен комплексом причин. При этом один из ключевых факторов — целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10% на социально значимые товары до 200% и даже 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — говорится в документе.

Авторы инициативы напоминают, что ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен, в том числе на такие значимые продукты, как хлеб, пишут «Известия». Осенью 2024 года антимонопольная служба установила 100-процентное завышение цен на хлеб в торговой рознице.