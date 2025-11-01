Экономика

Налоговый ИИ-помощник Сбера поможет вернуть деньги клиентам в один клик

Получить налоговый вычет больше не проблема. Новый налоговый ИИ-помощник в приложении СберБанк Онлайн оформляет такой вычет в один клик. Чтобы подключить помощника и подписать согласие, нужно написать «Налоговый вычет» в строке поиска с ГигаЧат в приложении СберБанк Онлайн и выбрать «Помощник по налогам в ассистенте Салют».

Оформить налоговый вычет можно за спорт, образование и лечение, а также по продуктам Сбера: добровольному страхованию жизни, пенсионным программам, процентам по ипотеке и инвестициям через ИИС.

Чтобы возвращать средства быстро и безопасно, помощник по налогам взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов. Эту платформу Сбер вместе с ФНС запустил в сентябре 2025 года. Вернуть можно до 15% расходов за 2024 год и до 22% — за 2025-й.

Если компания уже зарегистрирована на платформе, для получения вычета достаточно дать согласие и подтвердить отправку данных в ФНС. А если нужная компания ещё не подключилась, сервис рассчитает сумму, которую клиент может получить, и объяснит, как оформить вычет самостоятельно. Помощник разберётся в налоговой нагрузке конкретного клиента и найдёт способы возврата уплаченных налогов, даст чек-лист и инструкцию с подробным описанием необходимых шагов.

Удобно, что можно дать согласие на получение налоговых вычетов на будущее: тогда деньги вернутся автоматически, как только организация присоединится к платформе. Скоро в интерфейсе помощника появится возможность проголосовать за подключение компаний, оказавших услуги, за которые положен вычет.