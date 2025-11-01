Экономика

Поддельная справка о доходах может стать фатальной ошибкой при банкротстве

В новом выпуске программы «Банкротство и точка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) арбитражный управляющий Ульяна Михайлова предупредила псковичей, проходящих процедуру банкротства, о серьезных рисках, связанных с предоставлением недостоверных данных банкам.

«Уважаемые коллеги, анкета, которую вы подписываете, важна!» — подчеркнула эксперт.

Ульяна Михайлова отметила, что текущая судебная практика обязывает кредитные организации, как профессиональных участников рынка, тщательно проверять финансовое состояние заемщиков.

Особое внимание в эфире было уделено проблеме поддельных справок по форме 2-НДФЛ. Арбитражный управляющий выделила два основных сценария. В первом случае должник может пострадать от своего же работодателя.

«В первом случае работодатель намеренно завысил доход, который не подтверждается сведениями налоговых органов. Он мог сделать это с какой-то своей целью или по «доброте душевной», какая будет цепочка ответственности самого работодателя — вопрос уже другой. Но у должника уже будет большущий минус и большие сомнения на предмет, спишут ли его долги», — объяснила эксперт.

Во втором сценарии развития событий Ульяна Михайлова затронула личную причастность должника: «Второй вариант, в котором мы можем усомниться, — это когда сам работник подчищает, выполняет, дописывает цифры, каким-то образом меняя 2-НДФЛ и делая ее не соответствующей действительности. Это уже трактуется, как умысел прямо обмануть кредитную организацию».

Другой важной темой стала оценка судами длительных периодов неуплаты по долгам. Ульяна Михайлова привела пример из практики, когда долги в восемь миллионов рублей, возникшие 10 лет назад, все же были списаны. Гражданин, бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, с наступлением пенсионного возраста работал охранником и периодически вносил мелкие платежи.

«Попытки осуществлять трудовую деятельность, частично гасить по «три рубля и три копейки» возникали. И хотя это никак не решало масштабы катастрофы, мы списали ему почти восемь миллионов долгов», — пояснила управляющая.

Однако Ульяна Михайлова предупредила, что малейшее изменение обстоятельств может привести к отказу: «Если при этих же обстоятельствах чуть-чуть поменять фактуру, например, вообще ни копейки не платить 10 лет, резко обнулиться после эффективной коммерческой деятельности, и человек при этом здоров и не хочет трудоустраиваться, чтобы получать легальный доход с целью гасить обязательства, — возникнет, конечно, вопрос. Вероятность того, что суд приблизит свою мысль, что надо отказать в списании долгов, очень высока».

Таким образом, успех процедуры банкротства зависит не только от размера долга, но и от добросовестности должника. Предоставление поддельных документов и полное отсутствие попыток платить по обязательствам — ключевые факторы, которые могут оставить гражданина с долгами даже после завершения всех судебных процедур.