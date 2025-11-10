Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
ESG-активность на Некрасова
Господин Рейтингомер
Доставка газа прекращается с 1 января
Завершается строительство «Надвратного дома»
«Гельдт»
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Как звучат псковичи
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Экономика 10.11.2025 13:361 Псковская область спустилась на 78 место в рейтинге регионов по уровню зарплат 12.11.2025 18:110 Среди псковских фермеров много городских жителей и молодежи — Центр компетенций в сфере сельхозкооперации 12.11.2025 18:020 Фестивали и ярмарки учат фермеров грамотно презентовать свою продукцию — эксперт 12.11.2025 18:000 Наши люди на маркетплейсах: опыт псковского производителя 12.11.2025 17:250 Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации: Основной наш контингент — начинающие фермеры 12.11.2025 16:570 Около тысячи консультаций в год для псковских фермеров проводит центр компетенций
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 05.11.2025 16:201 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Наши люди на маркетплейсах: опыт псковского производителя

12.11.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Завод «Зенча», выпускающий в Пскове электроплитку, обогреватели, шкафы для газовых баллонов, недавно перешагнул порог первого года работы на маркетплейсах. Производственники с нуля освоили ремесло селлеров и готовы поделиться приемами успешных продаж и опытом преодоления подводных камней.

 

Совесть селлера

«Отличный обогреватель. Быстро нагревает небольшую и среднюю комнату». «Плитка очень качественная, нагревается быстро». «Широкая. Удобная. Отечественный производитель». «Пользуюсь несколько месяцев. Всем довольна. Особенно после китайских».

Все это на маркетплейсах пишут в своих отзывах покупатели продукции псковского завода «Зенча». Главные хиты — электрическая плитка для готовки, конвекторы для обогрева и шкафы для газовых баллонов. Груженый этими товарами прицеп ежедневно выезжает за ворота завода с заказами пользователей Wildberries и Ozon.

На первую площадку зашли в прошлом году, вторую освоили нынешней весной. С самым первыми шагами помогали дочки генерального директора завода Аллы Ивановой. Старшая работает в центральном офисе «ягодок» в Москве, младшая — дипломированный дизайнер. Так что изначальные консультации по поводу оформления документов и дизайна карточек давали они. Но все же сотрудникам завода пришлось, фактически, самостоятельно осваивать новое направление сбыта. Сторонних специалистов не привлекали, обошлись и без платных курсов — опыт показывает, что все возможно.

«Качество оформления карточки и качество самого товара — вот что очень важно, - делится наблюдением коммерческий директор «Зенчи» Евгений Клагиш. - Никакие маркетинговые уловки мы не используем, потому что человеку, который ищет нашу продукцию, нужно четкое понимание: какие габариты, какая мощность, есть ли у плитки защита от перегрева и регулировка температуры, какой площади помещение способен обогреть конвектор. Так что пишем фактические характеристики».

После первых отзывов продукция начинает «сама» себя продавать.

Для запуска беспрерывных продаж важно такое же бесперебойное качество. Плитка «Зенча» — простая, функциональная и надежная.

«У нас каждый элемент выполнен на совесть, - рассказывает Алла Иванова о слагаемых качества. - Если нержавейка, то, действительно, качественная. Металл такой толщины, что на плитку полное ведро с водой поставишь — будет стоять. Красим сами, и краска не «а-ля термостойкая», а на самом деле такая. Бешеную маржу мы не накручиваем, сохранять доступную цену помогает и полный цикл производства. После восстановления работы завода для нас это стало задачей номер один, и мы ее решили».

Запустить продажи на маркетплейсах помог и тот факт, что плитка Zencha уже хорошо известна и в России, и в ближайшем зарубежье. Производитель дает на плитку гарантию в 1 год и заявляет, что срок ее эксплуатации – 5 лет. Этот электроприбор и стал первым товаром, с которого стартовала работа заводского магазина на WB. С тех пор только растет число тех, кто заходит купить плитку «Зенча», продажи растут месяц от месяца, заводу пришлось даже арендовать склад неподалеку от производственной площадки.

Чужие недоработки

«Зенча» работает с маркетплейсами по схеме FBS, то есть отгружает товар с собственного склада под каждый конкретный заказ. Когда покупатель после оформления видит надпись «на сборке продавцом» — это оно и есть. Ежедневно заказанные позиции с завода отвозят в сортировочный центр Wildberries на улице Инженерной и в ближайший пункт выдачи Ozon на той же улице Новгородской, где стоит завод. Уже оттуда они разъезжаются по стране к покупателям.

С завода электроплитка, конвекторы, шкафы для газовых баллонов отправляются покупателям в полностью исправном состоянии и достойном внешнем виде. Увы, до конечной точки доезжают таковыми далеко не всегда. Несмотря на то, что на «Зенче» товар запечатывают в два слоя — картонная коробка и пленка-«пупырка» — в конце логистической цепочки покупателей изредка могут ждать неприятные сюрпризы в виде разбитого товара. Евгений Клагиш рекомендует тем, кто готовится стать селлером на маркетплейсах, учитывать неизбежную порчу в пути части товара.

Другие ложки дегтя – это комиссия, которую маркетплейс меняет по своему почину, постоянно растущий тариф на доставку и сложности с ее сроками, на которые продавец не может повлиять. У завода есть пять дней на отгрузку заказанных позиций, фактически, машина уходит в сортировочный центр ежедневно. Но как потом будет перемещаться товар – на этот процесс производитель уже повлиять не может. Буквально этой осенью у «Зенчи» был неприятны инцидент, на некоторое время доставка растянулась на месяц. Месяц! Конечно, производитель хапнул за это время негативных отзывов с маленьким числом звезд и получил большой процент отказов – к обеду дорога не только ложка, но и плита, на которой этот обед можно приготовить.

Канал связи

Зато продавец, работая с маркетплейсами, мгновенно получает выход на необъятный всей страны и ближнего зарубежья. Где есть пункт выдачи – там есть и потенциальные покупатели продукции завода «Зенча». А еще маркетплейсы дают возможность мгновенной обратной связи с потребителями. Порой отзывы влияют на изменение параметров продукта.

Так, например, были доработаны шкафы для газовых баллонов. На «Зенче» их выпускают в двух вариантов, для одной емкости или сразу для двух. Такие шкафы, изготовленные по ГОСТу из стали, часто ставят на даче или в частном доме. Как правило, размещают на улице. Они защищают емкости с топливом от внешнего воздействия, будь то солнечные лучи, дождь или снег. Так вот насчет снега покупатели подсказали: плоская крыша скапливает его на себе. Поэтому сверху добавили уклон. Также на основе отзывов укоротили болты, на которые собираются стенки шкафа.

Маркетплейсы – не единственное место, где можно встретить продукцию «Зенчи». Завод по-прежнему работает с дистрибьюторами, поставляющими его продукцию в оффлайн-точки.

«Торговать только в оффлайне – сегодня это проигрышная стратегия, - констатирует Евгений Клагиш. - Что говорить, если на маркетплейсах уже даже автомобиль можно купить. Но и целиком бизнес вокруг таких площадок я бы не строил. Слишком много моментов, на которые продавцы не могут повлиять. В один день условия меняются, и ты ничего не можешь сделать. Поэтому я бы советовал активно использовать этот канал продаж, но не бросать туда все силы».

Отдельное преимущество продукции «Зенчи», которое выгодно выделяет ее среди других похожих товаров – российское производство. Товары именно похожие, но качество совсем иное, чем у приборов, приехавших с востока. А для псковских покупателей еще и важно, что это местный производитель, оставляющий налоги в казне города и области, обеспечивающий земляков рабочими местами и наращивающий отечественные производственные мускулы. Как написала в отзыве одна из покупательниц: «У нас в России производители надежней». Тем более, что это чистая правда.

Магазин Zencha на Wildberries

Магазин Zencha на Ozon

Реклама: ООО «Зенча». ИНН: 7702837755. Erid: 2SDnje2pfmq

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 130 человек
12.11.2025, 18:200 V Международный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове с 17 по 19 ноября 12.11.2025, 18:130 Творческие свидания предлагают организовать в Пскове 12.11.2025, 18:110 Среди псковских фермеров много городских жителей и молодежи — Центр компетенций в сфере сельхозкооперации 12.11.2025, 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни
12.11.2025, 18:020 Фестивали и ярмарки учат фермеров грамотно презентовать свою продукцию — эксперт 12.11.2025, 18:000 Наши люди на маркетплейсах: опыт псковского производителя 12.11.2025, 17:520 В Калужской области завершена реставрация Пафнутьев-Боровского монастыря 12.11.2025, 17:500 Археологический театр вновь будет работать в поселении эпохи викингов в Новосокольническом округе 
12.11.2025, 17:430 Умер актер из «Ментовских войн» Иван Фирсов 12.11.2025, 17:370 В Великих Луках приставы взыскали с должника почти полмиллиона рублей после ареста иномарки 12.11.2025, 17:310 «Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней. ВИДЕО 12.11.2025, 17:250 Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации: Основной наш контингент — начинающие фермеры
12.11.2025, 17:220 В Пскове пройдут бесплатные вебинары по цифровой трансформации бизнеса 12.11.2025, 17:150 Дети из Тверской области и Петербурга приехали на «Добрый и полезный огонек» в Великие Луки 12.11.2025, 17:100 Совсем пропан 12.11.2025, 17:051 Антон Мороз: Ситуация с городским освещением в Пскове постепенно улучшается
12.11.2025, 17:030 Великолукские студенты узнали, как противостоять дистанционным мошенникам 12.11.2025, 16:570 Около тысячи консультаций в год для псковских фермеров проводит центр компетенций 12.11.2025, 16:530 Призывники из Псковской области отправились на службу в Росгвардию 12.11.2025, 16:500 Историко-культурная экспертиза одобрила проект сохранения дома Кузнецова в Пскове
12.11.2025, 16:440 «Дневной дозор»: Нужен ли новый железный занавес? 12.11.2025, 16:430 Королева красоты из Африки станет гостем шоу «Миссис Псков-2025» 12.11.2025, 16:330 Т1 Облако представил решения для репликации данных на CNews Forum 2025 12.11.2025, 16:310 Нового председателя профсоюза радиоэлектронной промышленности избрали в Пскове
12.11.2025, 16:251 Жители Усвятского и Куньинского округов не ведутся на уловки мошенников – УМВД 12.11.2025, 16:210 Псковичам рассказали о критически важных вещах для фермеров на старте 12.11.2025, 16:170 Начальник псковского УФСИН встретился с гражданами в приёмной президента 12.11.2025, 16:140 Более 20 тысяч объектов недвижимости включили в экономический оборот в Псковской области
12.11.2025, 15:560 Игорь Сопов призвал партию «Яблоко» «не бросать тень на избирком своими гипотезами» 12.11.2025, 15:510 «Великий, могучий»: От Медведя до Элен — эволюция русских имен. Часть 1. ВИДЕО 12.11.2025, 15:500 В Пскове высадили аллею сирени в честь 160-летия института судебных приставов 12.11.2025, 15:250 Россияне назвали самую предпочтительную компанию для трудоустройства
12.11.2025, 15:150 Великолукского бизнесмена подозревают в даче взятки газовику 12.11.2025, 15:081 Главой новообразованного Палкинского округа избрали Ольгу Потапову 12.11.2025, 15:020 Яна Иванова: В псковском «Яблоке» нет интриг и подковерных игр 12.11.2025, 14:590 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о поддержке псковских фермеров
12.11.2025, 14:490 «Гайд-парк»: Глава Псковского округа Наталья Федорова об итогах муниципальной реформы. ВИДЕО 12.11.2025, 14:480 Два человека представили Псковскую область на Всероссийских педагогических чтениях 12.11.2025, 14:420 Петербургская группа «Радиопомехи» выступит 16 ноября в Пскове 12.11.2025, 14:370 Разыскиваемую в Псковской области девушку задержали за кражу статуэтки в Петербурге
12.11.2025, 14:350 Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке 12.11.2025, 14:200 Наталья Федорова: Работа главы — это не сидеть в кресле и раздавать указания 12.11.2025, 14:170 Санатории Псковской области заработали более 800 млн рублей за девять месяцев 12.11.2025, 14:150 Дождливый день прогнозируют в Псковской области 13 ноября
12.11.2025, 14:121 Совет ТОС создали в Псковской области 12.11.2025, 13:590 Новые вирусы меняют код и обходят защиту в реальном времени с помощью ИИ 12.11.2025, 13:520 Наталья Федорова о формировании бюджета: Сферу ЖКХ мы приоритетно выбираем второй год 12.11.2025, 13:490 «Ласточки» перевезли 698,6 тысячи пассажиров на маршруте Петербург — Псков/Печоры с января по октябрь
12.11.2025, 13:440 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис. ВИДЕО 12.11.2025, 13:430 Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен интернет-читателям 12.11.2025, 13:420 В Новосокольниках виновного в смерти двух пассажиров водителя приговорили к 8 годам заключения 12.11.2025, 13:270 Под Великими Луками охотник наткнулся на след медведя
12.11.2025, 13:210 В Пскове перед судом предстанет мужчина, ударивший свою подругу 12.11.2025, 13:120 Геннадий Афанасьев: За 8 лет совместной работы мы сделали многое 12.11.2025, 13:080 «Ростелеком» в партнерстве с МЗТА создаст интеграционную шину для промышленных систем 12.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Яной Ивановой
12.11.2025, 13:010 Наталья Федорова: Здания бывших волостей Псковского района сохраняются за теротделами 12.11.2025, 12:560 О работе Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров расскажут в пресс-центре ПЛН 12.11.2025, 12:500 Пункт выдачи заказов горел на Рижском проспекте в Пскове 12.11.2025, 12:490 Вандалы вновь уничтожили символ псковского мини-сквера «Белочкин хуторок»
12.11.2025, 12:430 Великолукская епархия приглашает на молебны в День памяти жертв ДТП 12.11.2025, 12:290 Не игнорировать любые изменения в полости рта призвали псковичей 12.11.2025, 12:190 Завершен ремонт участка дороги Пушкинские Горы — Локня 12.11.2025, 12:080 Дедовичский муниципальный округ возглавил Руслан Ахтямов
12.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой 12.11.2025, 11:520 Отказ взыскать 30 млн рублей за допрасходы по ликвидации псковской свалки оставили в силе  12.11.2025, 11:480 Зелёный день стартовал для онлайн-шопинга с партнёрами Сбера 12.11.2025, 11:460 «Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней
12.11.2025, 11:440 В Великих Луках произошла авария на водоводе 12.11.2025, 11:420 В СОЦПРОФ поддержали инициативу освобождать метеозависимых от работы 12.11.2025, 11:280 Оксана Филиппова с полным правом может встать во главе Пушкиногорского округа – Армен Мнацаканян 12.11.2025, 11:200 Интуиция против знаний: кто победит?!
12.11.2025, 11:160 В РФ разработали первый цифровой помощник для обучения детей русскому языку 12.11.2025, 11:120 «Великий, могучий»: От Медведя до Элен — эволюция русских имен. Часть 1 12.11.2025, 11:100 Директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отмечает день рождения 12.11.2025, 11:060 С «Экопрома» взыскали более 2,1 млн рублей за складирование ТКО в черте города Пскова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru