Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
Доставка газа прекращается с 1 января
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
«Гельдт»
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
Вакансии Россети
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Как звучат псковичи
 
 
 
Экономика

«Бюджетная» сессия областного Собрания состоится 20 ноября

13.11.2025 16:11|ПсковКомментариев: 0

Совет Псковского областного Собрания депутатов под руководством председателя Александра Котова назначил очередную, 49-ю сессию на 20 ноября. Главный вопрос повестки – проект бюджета Псковской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания. 

Фотографии: Псковское областное Собрание 

«Внесённый законопроект о бюджете готов к рассмотрению в первом чтении. По итогам совещания с губернатором мы приняли решение провести первое чтение на неделю раньше, чтобы было достаточно времени на подготовку ко второму чтению: работу согласительной комиссии по бюджету и разработку поправок. Мы настроены оптимистично и рассчитываем, что в этом году бюджет будет принят чуть раньше обычного, и у наших муниципальных округов будет время на подготовку и принятие своих бюджетов», - прокомментировал перенос сроков сессии спикер Александр Котов. 

В первом чтении парламентариям предстоит утвердить основные параметры финансового документа: доходы, расходы, дефицит и государственный долг. Напомним, в этом году показатели доходов и расходов по сравнению с ожидаемым исполнением текущего года увеличиваются, планируемый дефицит уменьшается, а госдолг находится в пределах норм, определённых законодательством.

По предложению председателя регионального парламента, в связи с объёмом основного вопроса повестки, предполагающим прения сторон, «парламентского часа», а также традиционных выступлений представителей фракций в начале пленарного заседания не будет.

Инициированный депутатом Андреем Маковским «парламентский час» о формировании тарифов на электроэнергию решено перенести на начало следующего календарного года. Это связано с тем, что в ближайшее время постановлением правительства РФ будут приняты единые правила тарифообразования. Актуальная для граждан тема будет дополнена вопросом о технологическом присоединении к электросетям всех категорий потребителей.

 

Помимо «бюджетных» вопросов, 20 ноября депутаты рассмотрят изменения в действующие законы, касающиеся местного самоуправления, налоговых льгот, туристской деятельности, государственной собственности, избирательной системы и другие.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич Председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
