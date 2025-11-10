Экономика

«Бюджетная» сессия областного Собрания состоится 20 ноября

Совет Псковского областного Собрания депутатов под руководством председателя Александра Котова назначил очередную, 49-ю сессию на 20 ноября. Главный вопрос повестки – проект бюджета Псковской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фотографии: Псковское областное Собрание

«Внесённый законопроект о бюджете готов к рассмотрению в первом чтении. По итогам совещания с губернатором мы приняли решение провести первое чтение на неделю раньше, чтобы было достаточно времени на подготовку ко второму чтению: работу согласительной комиссии по бюджету и разработку поправок. Мы настроены оптимистично и рассчитываем, что в этом году бюджет будет принят чуть раньше обычного, и у наших муниципальных округов будет время на подготовку и принятие своих бюджетов», - прокомментировал перенос сроков сессии спикер Александр Котов.

В первом чтении парламентариям предстоит утвердить основные параметры финансового документа: доходы, расходы, дефицит и государственный долг. Напомним, в этом году показатели доходов и расходов по сравнению с ожидаемым исполнением текущего года увеличиваются, планируемый дефицит уменьшается, а госдолг находится в пределах норм, определённых законодательством.

По предложению председателя регионального парламента, в связи с объёмом основного вопроса повестки, предполагающим прения сторон, «парламентского часа», а также традиционных выступлений представителей фракций в начале пленарного заседания не будет.

Инициированный депутатом Андреем Маковским «парламентский час» о формировании тарифов на электроэнергию решено перенести на начало следующего календарного года. Это связано с тем, что в ближайшее время постановлением правительства РФ будут приняты единые правила тарифообразования. Актуальная для граждан тема будет дополнена вопросом о технологическом присоединении к электросетям всех категорий потребителей.

Помимо «бюджетных» вопросов, 20 ноября депутаты рассмотрят изменения в действующие законы, касающиеся местного самоуправления, налоговых льгот, туристской деятельности, государственной собственности, избирательной системы и другие.