Экономика

Интерес к оценке стоимости бизнеса в СЗФО вырос более чем в 6 раз — Авито Услуги

Осень традиционно считается пиком деловой активности, когда предприниматели готовятся к итогам года и планируют развитие на будущее. Эксперты Авито Услуг проанализировали динамику спроса на услуги, связанные с бизнесом, в сентябре-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Северо-Западном федеральном округе.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Оценка стоимости бизнеса — самая востребованная услуга

По данным Авито Услуг, в сентябре-октябре 2025 года в Северо-Западном федеральном округе заметно вырос спрос на услуги, связанные с бизнесом и финансами. Предприниматели в 6,6 раза активнее интересовались оценкой стоимости бизнеса, и в 5,3 раза — консультациями по привлечению инвестиций и развитию компаний.

В 2,4 раза вырос интерес к услугам юриста на аутсорсе: обычно предприниматели обращаются к таким профессионалам для разовых задач, чтобы не держать их в штате и сократить расходы на постоянное юридическое сопровождение.

Оценка рыночной стоимости недвижимости стала более чем в 4 раза популярнее

Высокий рост спроса также зафиксирован и в сфере услуг, касающихся рынка жилья и коммерческой собственности. Так, более чем в 4 раза вырос интерес к оценке рыночной стоимости недвижимости: в рамках этой работы эксперты определяют реальную стоимость объекта на рынке.

Услуги по подбору недвижимости в Северо-Западном федеральном округе искали в 3 раза чаще. В 2,6 раза увеличился спрос на оценку недвижимости.

Юристы — одни из главных помощников бизнесменов

В сентябре-октябре 2025 года многие предприниматели Северо-Западного федерального округа стали чаще обращаться за юридической поддержкой по различным деловым вопросам. В частности, на 54% вырос спрос на сертификацию — официальную проверку товаров и услуг на соответствие установленным нормам и стандартам.

Услуги по составлению заявлений в округе искали на 50% активнее, а по составлению жалоб — на 47%. Спрос на составление исковых заявлений увеличился на 21%.

Регистрация товарного знака стала на 17% востребованнее, а специалистов по защите авторских прав искали на 14% активнее. Такие эксперты помогают оформить права собственности на оригинальный контент, логотипы, дизайны и ПО, чтобы другие компании не смогли использовать их без разрешения для извлечения выгоды.