Экономика

Олег Брячак: Фракция «Справедливая Россия» благодарна, что госдолг не растет

Работу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды положительно оценил лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Олег Брячак в рамках обсуждения законопроекта о бюджете Псковской области на 2026 год на 49-й сессии парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень приятно, что сегодня у нас в зале присутствуют высокие гости (губернатор Михаил Ведерников и представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя - ред.). На моей памяти это впервые. Здесь важно сказать о том, как в разные годы формировался и обсуждался бюджет нашего региона. С 2009 года, с приходом предыдущего губернатора, госдолг начал каждый год расти. Он дорос до десяти миллиардов рублей. Это при том, что деньги в стране были, негативных факторов не было. Однако бюджет прирастал этим долгом, но его брали в коммерческих банках, под коммерческие проценты, это около 10-11%. Область тратила порядка миллиарда рублей на это. Мы лишались садиков, школ и соцобъектов. Самолеты не летали», — сказал Олег Брячак.

Депутат подчеркнул, что при нынешних процентах в банках, если бы правительство области продолжило наращивать госдолг, то это привело бы к разорению.

«Я не просто так задал вопрос о госдолге. Если бы он остался в той же мере, то под нынешние 25% мы бы разорились. Это главная причина, почему фракция "Справедливой России" поддерживает этот бюджет. Но мы же реалисты и понимаем, что все сразу не возможно. Но мы благодарны, что мы не лезем в банки. В очередной раз "Справедливая Россия" в моем лице поддерживает бюджет и поддерживает команду губернатора», — добавил Олег Брячак.