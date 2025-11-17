Олег Брячак: Фракция «Справедливая Россия» благодарна, что госдолг не растет

Работу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды положительно оценил лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Олег Брячак в рамках обсуждения законопроекта о бюджете Псковской области на 2026 год на 49-й сессии парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутат подчеркнул, что при нынешних процентах в банках, если бы правительство области продолжило наращивать госдолг, то это привело бы к разорению.
«Я не просто так задал вопрос о госдолге. Если бы он остался в той же мере, то под нынешние 25% мы бы разорились. Это главная причина, почему фракция "Справедливой России" поддерживает этот бюджет. Но мы же реалисты и понимаем, что все сразу не возможно. Но мы благодарны, что мы не лезем в банки. В очередной раз "Справедливая Россия" в моем лице поддерживает бюджет и поддерживает команду губернатора», — добавил Олег Брячак.