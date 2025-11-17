Экономика

Передачу госимущества муниципалитетам упростили псковские депутаты

Исключение движимого имущества при передаче в безвозмездное пользование государственного имущества органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям согласовали депутаты на очередной 49-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Пунктами 2 и 3 части 1 статьи 17.1 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрена передача государственного имущества органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям в безвозмездное пользование без проведения торгов.

Для заключения договора безвозмездного пользования с органом местного самоуправления или муниципальным учреждением планируемое к передаче в безвозмездное пользование имущество области включается в перечень, который утверждается Псковским областным Собранием депутатов и является приложением к закону области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Таким образом, установленный порядок передачи имущества в безвозмездное пользование органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям не позволяет осуществлять передачу имущества оперативно.

Правоприменительная практика показывает, что заключение договоров безвозмездного пользования с органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями происходит в отношении имущества, потребность в котором у исполнительных органов области, учреждений и предприятий области отсутствует, говорится в пояснительной записке.

Для оперативного решения вопросов о передаче в безвозмездное пользование такого имущества органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям проект предлагает исключить необходимость включения движимого имущества, планируемого к передаче в безвозмездное пользование органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям, в перечень, который утверждается Псковским областным Собранием депутатов и является приложением к закону области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Это позволит оперативно и своевременно оказывать материально-техническую поддержку муниципальным образованиям Псковской области и снизит нагрузку областного бюджета на содержание неиспользуемых объектов.

«Вопрос простой. Везде упоминается только движимое имущество. Что имелось в виду?» — поинтересовался депутат регионального парламента от «Яблока» Артур Гайдук.

«Это такое имущество, как столы, стулья, автомобили», — ответил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Решение принято единогласно в двух чтениях.