Экономика

Псковский агропром и пищевая промышленность растут в банковских портфелях

Банк ВТБ публикует статистику по итогам 9 месяцев. Так, в Псковской области банк нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 11% с начала года, портфель пассивов превысил 10,6 миллиарда рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

В отраслевой структуре депозитов клиентов СМБ в регионе наибольшую долю занимают предприятия розничной и оптовой торговли (17%), производство товаров общего потребления (15%), транспорт и строительство инфраструктуры (12%).

«С января по сентябрь текущего года мы наблюдаем рост в портфелях доли агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. В пассивах эта доля выросла в полтора раза, в кредитном портфеле – более чем в три раза. Также росли доли энергетики, транспорта, торговли. Это показывает, что предприятия, работающие в наиболее значимых для региона отраслях, доверяют ВТБ. В целом по итогам 9 месяцев мы видим растущий спрос малого и среднего бизнеса на размещение средств с доходностью и сохранение спроса на корпоративное кредитование», − отметил управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин.

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса в регионе по итогам 9 месяцев достиг 6,6 миллиарда рублей. Наибольшая доля в нем (18%) – это сфера услуг. Также существенная доля в 14% у предприятий химической промышленности, аграрии и пищевой сектор – 11%.