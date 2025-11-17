Псковский агропром и пищевая промышленность растут в банковских портфелях

Банк ВТБ публикует статистику по итогам 9 месяцев. Так, в Псковской области банк нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 11% с начала года, портфель пассивов превысил 10,6 миллиарда рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
В отраслевой структуре депозитов клиентов СМБ в регионе наибольшую долю занимают предприятия розничной и оптовой торговли (17%), производство товаров общего потребления (15%), транспорт и строительство инфраструктуры (12%).
Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса в регионе по итогам 9 месяцев достиг 6,6 миллиарда рублей. Наибольшая доля в нем (18%) – это сфера услуг. Также существенная доля в 14% у предприятий химической промышленности, аграрии и пищевой сектор – 11%.