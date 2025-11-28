Экономика

Антон Мороз: Бюджет Пскова максимально сбалансированный

Бюджет Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов максимально сбалансированный, такое мнение высказал депутат по округу №3 Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Максимально сбалансированный бюджет, где доходы и расходы практически совпадают. Это очень здорово. Те дополнительные финансовые вливания, которые заложены и, возможно, будут в этом году произведены в состав бюджета города Пскова, показывают дополнительные источники развития», - сказал Антон Мороз.

Депутат отметил, что, говоря о развитии, в первую очередь речь идет о благоустройстве территорий, более комфортном проживании жителей.

«Это и дороги, это и ТОСы, это и, соответственно, благоустройство дворов. Те вот вопросы, которые волнуют наше население», - подчеркнул Антон Мороз.

Также он добавил, что сегодня на сессии Псковской городской Думы были утверждены границы трех новых территориальных общественных самоуправлений. «Они поддержаны полностью, единогласно нашими депутатами. Я считаю, что это очень важная практика, которая позволяет нам развивать и улучшать территории», - подытожил депутат.

Напомним, проект бюджета Пскова в первом чтении приняли депутаты на сессии Псковской городской Думы 28 ноября.