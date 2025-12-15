Экономика

Онлайн-семинар проведет псковская налоговая для малого бизнеса

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области совместно с ООО «ЦПИ Консультант» организует онлайн-семинар для представителей малого бизнеса, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. Семинар пройдет 19 декабря с 10:00 до 12:00.

На семинаре обсудят три ключевые темы: выбор между АвтоУСН, упрощенной системой налогообложения и патентом для малого бизнеса; изменения в НДС, которые вступят в силу в 2026 году, категории плательщиков, ставки и порядок уплаты; введение туристического налога в Псковской области с 2026 года.

Среди спикеров семинара: заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Анна Никитина; начальник отдела камерального контроля НДС №1 Мария Петрова; начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Анна Буланькова; руководитель направления обучения ООО «ЦПИ Консультант» Ирина Сандарова.

Участники могут присоединиться к семинару, проходящему в формате видеоконференции, в Zoom.

Идентификатор конференции: 827 1252 8527. Код доступа: 229965.

Организаторы приглашают всех заинтересованных принять участие в мероприятии.