Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Новогодний корпоратив
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
ESG-активность на Некрасова
Тридцать мастеров и одна ёлка
До нового года не трогать!
Господин Рейтингомер
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
РКО и эквайринг в ПСБ
Почему такие желтые?
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Работа в «Россети Северо-Запад»
в «СтругановЪ»
выбор настойчивых
Дорогу педагогу
 
 
 
ещё Экономика 15.12.2025 12:100 Псковская область поднялась на 47 место в рейтинге регионов по доходам населения 15.12.2025 15:500 «Деловой полдень»: Современный бизнес: функции, вызовы и социальная роль. ВИДЕО 15.12.2025 15:410 Псковское отделение «Деловой России» заняло 22 место в федеральном рейтинге 15.12.2025 15:090 Онлайн-семинар проведет псковская налоговая для малого бизнеса 15.12.2025 14:410 Николай Козловский: Показатели свидетельствуют об уверенном поступательном развитии Великих Лук 15.12.2025 13:500 Банковские эксперты считают ИИС хорошим первым шагом в инвестировании
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей 11.12.2025 12:563 Нету интернету 08.12.2025 18:230 Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Онлайн-семинар проведет псковская налоговая для малого бизнеса

15.12.2025 15:09|ПсковКомментариев: 0

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области совместно с ООО «ЦПИ Консультант» организует онлайн-семинар для представителей малого бизнеса, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. Семинар пройдет 19 декабря с 10:00 до 12:00.

На семинаре обсудят три ключевые темы: выбор между АвтоУСН, упрощенной системой налогообложения и патентом для малого бизнеса; изменения в НДС, которые вступят в силу в 2026 году, категории плательщиков, ставки и порядок уплаты; введение туристического налога в Псковской области с 2026 года.

Среди спикеров семинара: заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Анна Никитина; начальник отдела камерального контроля НДС №1 Мария Петрова; начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Анна Буланькова; руководитель направления обучения ООО «ЦПИ Консультант» Ирина Сандарова.

Участники могут присоединиться к семинару, проходящему в формате видеоконференции, в Zoom.

Идентификатор конференции: 827 1252 8527. Код доступа: 229965.

Организаторы приглашают всех заинтересованных принять участие в мероприятии.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 9 человек
15.12.2025, 15:530 До +5 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 16 декабря 15.12.2025, 15:500 «Деловой полдень»: Современный бизнес: функции, вызовы и социальная роль. ВИДЕО 15.12.2025, 15:410 Жительницы СЗФО планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 000 рублей — опрос Авито 15.12.2025, 15:410 Псковское отделение «Деловой России» заняло 22 место в федеральном рейтинге
15.12.2025, 15:240 Виновного в гибели двух людей жителя Тверской области осудили в Опочке 15.12.2025, 15:231 Социально-ориентированный предприниматель Артур Ханагян помогает восстанавливать храм в локнянской деревне 15.12.2025, 15:200 Ёлочные базары открылись в Пскове 15.12.2025, 15:130 Из истории музейного предмета Изборска: рояль фирмы C. M. Schröder
15.12.2025, 15:090 Онлайн-семинар проведет псковская налоговая для малого бизнеса 15.12.2025, 14:530 В Псковской области собрали 680 кг продуктов за два дня акции «Корзина доброты» 15.12.2025, 14:410 Николай Козловский: Показатели свидетельствуют об уверенном поступательном развитии Великих Лук 15.12.2025, 14:380 «Школа финансов»: Что такое UnionPay? 
15.12.2025, 14:362 Несколько припарковавшихся на зеленой зоне нарушителей выявили в Пскове 15.12.2025, 14:320 Круглый стол «Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области» пройдет в пресс-центре ПЛН  15.12.2025, 14:290 XXII Псковская регата вошла план‑календарь Всероссийской федерации парусного спорта 15.12.2025, 14:240 Гимнастки из Пскова стали призерами в финале Всероссийской клубной Лиги
15.12.2025, 14:210 Фестиваль «Полистовские святки» пройдет 8 января в локнянской деревне Гоголево 15.12.2025, 14:170 Псковские росгвардейцы изъяли у населения 18 единиц оружия за неделю 15.12.2025, 14:150 Умерла народная артистка России Ирина Андрианова 15.12.2025, 14:100 Заключительный аккорд археологического года: находки-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ
15.12.2025, 14:030 «Копейки серебром»: музей‑заповедник «Изборск» рассказал о денежной реформе XIX века 15.12.2025, 13:520 Браконьера задержали в Гдовском округе 15.12.2025, 13:500 Банковские эксперты считают ИИС хорошим первым шагом в инвестировании 15.12.2025, 13:480 На главного инспектора Ространснадзора в Псковской области завели дело о взятках
15.12.2025, 13:430 Лицеистка из Пскова победила во всероссийском конкурсе «Идеи будущего» 15.12.2025, 13:270 Стало известно расписание приёмов псковичей депутатами областного Собрания на этой неделе 15.12.2025, 13:230 Партнёрские роды временно запретили в Пскове 15.12.2025, 13:140 Семейная налоговая выплата будет составлять 70—100 тысяч рублей
15.12.2025, 13:070 «Михайловское» советует владельцам «Пушки» вести в музей родителей 15.12.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 15.12.2025, 13:000 Возгорание в квартире произошло на улице Печорской в Пскове 15.12.2025, 12:440 В Пскове открылась выставка археологических находок уходящего года
15.12.2025, 12:390 Двое неизвестных избили великолучанина в его квартире 15.12.2025, 12:380 С предложением об инвестиционном развитии Пскова обратился предприниматель к Юрию Бурлину 15.12.2025, 12:320 Жительница Пыталовского округа взяла два кредита под влиянием мошенников 15.12.2025, 12:300 Баня горела на улице Коновницыных в Пскове
15.12.2025, 12:130 Просыпаться стало вкуснее: завтраки от «Соль» теперь приезжают к вам домой 15.12.2025, 12:110 «Постскриптум»: «Эффект Долиной», апелляция Шлосберга* и что делать с политиками, которые не выполняют обещаний 15.12.2025, 12:100 Псковская область поднялась на 47 место в рейтинге регионов по доходам населения 15.12.2025, 12:100 Жилой дом горел в псковской деревне Шахницы
15.12.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Деловой полдень» о современном бизнесе 15.12.2025, 12:040 Toyota Land Cruiser подожгли на улице Дзержинского в Кунье 15.12.2025, 11:520 За неделю на псковских дорогах выявили 24 нетрезвых водителя 15.12.2025, 11:440 Школьник напал с ножом на учителя в Петербурге
15.12.2025, 11:350 Lada Priora сгорела в псковской деревне Будник 15.12.2025, 11:260 Жителю Сланцев грозит 7 лет заключения за гибель двух подростков в ДТП под Гдовом 15.12.2025, 11:060 О сервизе и столовом серебре ХХ века рассказали в изборском музее в День чая 15.12.2025, 11:000 Участок дороги в псковской деревне Хотицы закрыли с сегодняшнего дня на год
15.12.2025, 10:560 «Деловой полдень»: Современный бизнес: функции, вызовы и социальная роль 15.12.2025, 10:520 Выходной объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 15 декабря 15.12.2025, 10:420 Средняя зарплата по Великим Лукам превысила 73 тысячи рублей — Николай Козловский 15.12.2025, 10:300 Конверт с деньгами на Новый год хотят получить 24% опрошенных псковичей — опрос
15.12.2025, 10:280 День открытых дверей для родственников осужденных прошел в псковской колонии №4 15.12.2025, 10:270 Великолучанину грозит срок за ДТП, в котором пострадала пассажирка 15.12.2025, 10:120 Объем отгруженных товаров великолукских производств составил свыше 150 млрд рублей 15.12.2025, 10:010 Троих мужчин задержали за изготовление наркотиков в Псковской области
15.12.2025, 09:530 В ближайшие часы по северу Псковской области сохранится густой туман 15.12.2025, 09:440 В «Музейной почте» Пушкинского заповедника ждут сказочных героев 15.12.2025, 09:300 Пропавшего в Пскове мужчину в серо-синей шапке с полосками нашли живым 15.12.2025, 09:150 В Пскове завершились чемпионат и первенство по карате
15.12.2025, 09:000 Россельхозбанк увеличил кредитование агробизнеса на 23% 15.12.2025, 08:400 В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек 15.12.2025, 08:200 Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году 15.12.2025, 08:000 Долги по налогам в России достигли рекордных 3,3 трлн
15.12.2025, 07:300 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» расчищают снег в Пскове 15.12.2025, 07:000 Народный артист России Левон Оганезов скончался 14.12.2025, 22:480 Волшебство для самых маленьких: церемония закрытия «Кроха‑феста». ФОТОРЕПОРТАЖ 14.12.2025, 22:000 Российские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом
14.12.2025, 21:300 Прокуратура добилась лишения водительских жителя Пыталово из-за заболевания 14.12.2025, 21:000 Митрополит Матфей совершил Литургию в храме святых Константина и Елены в Пскове 14.12.2025, 20:300 Фарфоровую столовую посуду Красной армии представили в музее-заповеднике «Изборск» 14.12.2025, 20:180 «Белых» и «золотых» кроликов вручили победителям «Кроха-феста» в Псковском драмтеатре
14.12.2025, 20:000 Женщина‑водитель наехала на пешехода в Острове 14.12.2025, 19:380 Мужчина в серо-синей полосатой шапке пропал в Пскове 14.12.2025, 19:300 Журавль на псковской земле: от древних летописей до наших дней 14.12.2025, 19:000 На трассе «Р-23» Псков 15 декабря введут временное ограничение скорости
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru