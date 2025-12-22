22 млрд инвестиций, 15 резидентов: глава ОЭЗ «Моглино» Павел Соболь о прорывном 2025 годе для псковской промышленности

Подходит к завершению 2025 год. Для коллектива особой экономической зоны «Моглино» во главе с новыми руководителями он был наполнен большой работой и развитием новых направлений масштабного проекта. О ярких событиях этого года в жизни ОЭЗ и результатах работы Псковской Ленте Новостей рассказал генеральный директор особой экономической зоны Павел Соболь.
В апреле 2025 года стенд ОЭЗ «Моглино» на выставке промышленности Псковской области посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Министру представили подробный доклад о текущем состоянии площадки и амбициозных планах по ее дальнейшему развитию.
Фото здесь и далее: ОЭЗ «Моглино»
Выставка промышленности прошла в рамках выездной стажировки Минпромторга России для регионов Северо-Западного федерального округа «Федеральная практика».
Международный диалог также вышел на новый уровень. В мае с ознакомительным визитом «Моглино» посетила Генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева. Знакомство с инфраструктурой и действующими производствами, такими как «Синтез Технолоджи» и «Титан-Полимер», заложило основу для укрепления экономических связей.
Ключевой площадкой для привлечения инвестиций в 2025 году стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Генеральный директор Павел Соболь провел там серию продуктивных переговоров с представителями различных компаний, заинтересованных в развитии бизнеса на территории Псковской области. Обсуждались возможности реализации инвестиционных проектов в «Моглино», преимущества инфраструктуры и льготные условия для резидентов. Участие в форуме подтвердило статус ОЭЗ как одной из точек роста региона.
Важным шагом в системной работе с инвесторами стало подписание в июле соглашения о сотрудничестве с Псковским региональным отделением «Деловой России». Этот альянс с авторитетной организацией, который скрепили подписями Павел Соболь и председатель отделения Дмитрий Мельников, нацелен на совместное развитие экономики и инвестиционного потенциала Псковской области.
На Форуме промышленности Псковской области осветили ключевые конкурентные преимущества ОЭЗ «Моглино». Было отмечено, что для инвесторов территория предлагает полностью подготовленную инфраструктуру. Это 300 гектаров подготовленных площадок с собственной мощной энергостанцией, газом, водой, дорогами и таможенным постом. Ключевой аргумент — уникальные налоговые льготы (0% на прибыль на 5 лет, 0% на имущество, землю и транспорт на 10 лет) и низкая арендная ставка от 6 700 рублей за гектар в год.
Год был насыщен и другими значимыми событиями: участие в Международном форуме ОЭЗ в Нижнем Новгороде, выставках «ИННОПРОМ. Беларусь» и InRussia-2025, где «Моглино» достойно представляла Псковскую область.
Практическим итогом стала поддержка Экспертным советом под председательством Губернатора Псковской Области двух крупных проектов:
На сегодняшний день 15 компаний имеют статус резидента «Моглино», из них семь уже запустили производство продукции различного назначения: от промышленных газов и пленок до искусственных алмазов и специй. Внебюджетные инвестиции в зону достигли около 22 миллиардов рублей, создано свыше 700 рабочих мест.
Руководство ОЭЗ «Моглино» наметило конкретные планы развития, активно работает в соответствии с ними и с большим оптимизмом смотрит в будущее. 2025 год стал очередной уверенной ступенью в построении мощного промышленного кластера на Северо-Западе России.
ОЭЗ «Моглино» готова к приему новых резидентов в следующем году. Узнать подробности об уникальных условиях и подать заявку можно на официальном сайте ОЭЗ «Моглино».
Алена Балан