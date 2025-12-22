Псковcкая обл.
Экономика

22 млрд инвестиций, 15 резидентов: глава ОЭЗ «Моглино» Павел Соболь о прорывном 2025 годе для псковской промышленности

22.12.2025 09:44

Подходит к завершению 2025 год. Для коллектива особой экономической зоны «Моглино» во главе с новыми руководителями он был наполнен большой работой и развитием новых направлений масштабного проекта. О ярких событиях этого года в жизни ОЭЗ и результатах работы Псковской Ленте Новостей рассказал генеральный директор особой экономической зоны Павел Соболь.

 

Оценка на федеральном уровне

В апреле 2025 года стенд ОЭЗ «Моглино» на выставке промышленности Псковской области посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Министру представили подробный доклад о текущем состоянии площадки и амбициозных планах по ее дальнейшему развитию.

Фото здесь и далее: ОЭЗ «Моглино»

Выставка промышленности прошла в рамках выездной стажировки Минпромторга России для регионов Северо-Западного федерального округа «Федеральная практика».

Выход на международный уровень

Международный диалог также вышел на новый уровень. В мае с ознакомительным визитом «Моглино» посетила Генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева. Знакомство с инфраструктурой и действующими производствами, такими как «Синтез Технолоджи» и «Титан-Полимер», заложило основу для укрепления экономических связей.

 

За резидентами — на главный экономический форум

Ключевой площадкой для привлечения инвестиций в 2025 году стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Генеральный директор Павел Соболь провел там серию продуктивных переговоров с представителями различных компаний, заинтересованных в развитии бизнеса на территории Псковской области. Обсуждались возможности реализации инвестиционных проектов в «Моглино», преимущества инфраструктуры и льготные условия для резидентов. Участие в форуме подтвердило статус ОЭЗ как одной из точек роста региона.

 

Объединяя усилия с бизнес-сообществом

Важным шагом в системной работе с инвесторами стало подписание в июле соглашения о сотрудничестве с Псковским региональным отделением «Деловой России». Этот альянс с авторитетной организацией, который скрепили подписями Павел Соболь и председатель отделения Дмитрий Мельников, нацелен на совместное развитие экономики и инвестиционного потенциала Псковской области.

 

Конкурентные преимущества в 2025 году: инфраструктура и льготы

На Форуме промышленности Псковской области осветили ключевые конкурентные преимущества ОЭЗ «Моглино». Было отмечено, что для инвесторов территория предлагает полностью подготовленную инфраструктуру. Это 300 гектаров подготовленных площадок с собственной мощной энергостанцией, газом, водой, дорогами и таможенным постом. Ключевой аргумент — уникальные налоговые льготы (0% на прибыль на 5 лет, 0% на имущество, землю и транспорт на 10 лет) и низкая арендная ставка от 6 700 рублей за гектар в год.  

Итоги и планы: уверенное движение вперед

Год был насыщен и другими значимыми событиями: участие в Международном форуме ОЭЗ в Нижнем Новгороде, выставках «ИННОПРОМ. Беларусь» и InRussia-2025, где «Моглино» достойно представляла Псковскую область.

 

Практическим итогом стала поддержка Экспертным советом под председательством Губернатора Псковской Области двух крупных проектов:

  • ООО «Геогаз» — проект производства сжиженного природного газа с инвестициями свыше 2,8 миллиардов рублей. В рамках его реализации будет создано 35 новых рабочих мест. Ожидаемый срок запуска проекта с выходом на полную производственную мощность — 2028 год;
  • ООО «МАПРОМ БАЗАЛЬТ» — проект производства минеральных теплоизоляционных плит на основе расплава вулканических пород габбро-базальтовой группы с инвестициями в 2,9 миллиардов рублей. В рамках его реализации будет создано 120 рабочих мест. Проект уже получил статус резидента.

На сегодняшний день 15 компаний имеют статус резидента «Моглино», из них семь уже запустили производство продукции различного назначения: от промышленных газов и пленок до искусственных алмазов и специй. Внебюджетные инвестиции в зону достигли около 22 миллиардов рублей, создано свыше 700 рабочих мест.

Руководство ОЭЗ «Моглино» наметило конкретные планы развития, активно работает в соответствии с ними и с большим оптимизмом смотрит в будущее. 2025 год стал очередной уверенной ступенью в построении мощного промышленного кластера на Северо-Западе России.

ОЭЗ «Моглино» готова к приему новых резидентов в следующем году. Узнать подробности об уникальных условиях и подать заявку можно на официальном сайте ОЭЗ «Моглино». 

Алена Балан 

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
