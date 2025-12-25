Российский рынок акций слегка снизился

Экономика

 Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился, но удержался выше 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,22%, до 2714,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - вырос на 0,69%, до 1133,61 пункта, долларовый РТС – на 0,49%, до 1097,79 пункта. Валютные индексы выросли на фоне сильного падения курсов доллара и юаня к рублю в четверг.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

«Амплитуда колебаний индекса Мосбиржи и торговые обороты продолжили ожидаемо идти на спад. Индекс Мосбиржи вяло курсировал в области поддержки над 2700 пунктами. Новостной фон, связанный с геополитикой, затих. Рубль наперекор сезонным ожиданиям укреплялся. Западные площадки ушли на католическое Рождество и не проводили фондовые и торги сырьевыми товарами» - комментирует Александр Шепелев из «БКС Мир инвестиций».

В частности, на Мосбирже подешевели бумаги «Мосэнерго» (-2,5%), ПИКа (-1,8%) и префы «Сургутнефтегаза» (-1,6%), видимо, отреагировавшие на ослабление инвалют к рублю, пишет «Прайм».

Подорожали бумаги «Озона» (+2,6%), «Фосагро» (+2,2%), ЮГК (+1,6%), «ИКС 5» (+0,6%).

