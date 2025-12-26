С 2026 года больничные и декретные выплаты будут учитываться как трудовой доход

С 1 января 2026 года в России вступят в силу обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми и беременных женщин. Изменения затронут порядок учета доходов, требования к занятости родителей, а также перечень выплат, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости.

Единое пособие ввели с 1 января 2023 года по поручению президента. Оно является адресной мерой поддержки, предназначенной малообеспеченным семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека.

«Единое пособие — это адресная выплата, предназначенная малообеспеченным семьям. Основная цель единого пособия — помощь семье в преодолении бедности», — рассказал генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

По словам эксперта, уникальность пособия заключается в том, что оно стало одним из ключевых инструментов достижения национальной цели по снижению уровня бедности, а также одной из самых масштабных по охвату мер социальной поддержки.

«Такая помощь доступна семьям от момента ожидания ребенка до достижения им 17 лет. Выплата назначается сроком на год на каждого ребенка в семье», — пояснил он.

На сегодняшний день единое пособие ежемесячно выплачивается на 9,7 миллионов детей и порядка 140 тысяч беременных женщин.

Павел Смелов напомнил, что единое пособие стало первой значительной по размеру ежемесячной выплатой, которая назначается не при наступлении конкретной жизненной ситуации, а по факту низкого дохода и сразу на длительный срок.

«С учетом того что такой опыт в масштабах страны первый, необходимо было сформулировать критерии, которые, с одной стороны, комплексно оценивали бы обстоятельства жизни семьи, а с другой — создавали бы условия для вовлечения в занятость и исключали бы ситуации злоупотребления», — отметил он.

Для этого была выработана комплексная оценка нуждаемости. При назначении выплаты учитывается более 30 параметров, включая доходы семьи, наличие недвижимости, транспортных средств, а также занятость родителей и причины ее отсутствия. При этом пособие назначается по принципам социального казначейства — в большинстве случаев по одному заявлению, а все дополнительные данные Социальный фонд получает в рамках межведомственного взаимодействия.

«Каждый год размер помощи увеличивается по мере роста прожиточного минимума, увеличиваются размер ежемесячных выплат и размер дохода, позволяющий семье претендовать на назначение помощи», — подчеркнул Павел Смелов.

В пресс-службе Минтруда России сообщили, что единое пособие назначается в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка или 50, 75, 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного человека, если оно выплачивается беременной женщине, пишут «Известия».

В среднем по стране размер прожиточного минимума ребенка в 2026 году составит 18 371 рубль, однако конкретный размер выплаты зависит от региона проживания семьи. С учетом практики назначения, обращений регионов, родительского сообщества, мониторинга назначений и отказов в назначении выплаты правила корректируются. Полный перечень региональных прожиточных минимумов размещен на сайте Социального фонда.

В Минтруде подчеркнули, что размер помощи ежегодно увеличивается по мере роста прожиточного минимума, одновременно расширяется и доходный порог, позволяющий семье претендовать на выплату.