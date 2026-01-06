Как псковский бизнес пережил 2025 год, расскажет Дмитрий Мельников в программе «Обратный отсчет»

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги 2025 года.

Гость студии — председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним, как псковский бизнес пережил прошлый год.

Начало программы — в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.