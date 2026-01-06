За год через Псковскую область в РФ ввезли свыше 3 тысяч тонн свежих ягод

В 2025 году на складах временного хранения, расположенных в Псковской области, должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз более 3 тысяч тонн свежих ягод, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (более 2 тысяч тонн), сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Партии свежего винограда, вишни, черешни, клубники, земляники, голубики, малины, ежевики, черники и других ягод ввозились на территорию страны из Республик Молдова, Сербия и Беларусь, а также из Ирана.

Все партии ягод, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу на территорию страны.