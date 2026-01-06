Экономика

За год через Псковскую область в РФ ввезли свыше 3 тысяч тонн свежих ягод

0

В 2025 году на складах временного хранения, расположенных в Псковской области, должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз более 3 тысяч тонн свежих ягод, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (более 2 тысяч тонн), сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Партии свежего винограда, вишни, черешни, клубники, земляники, голубики, малины, ежевики, черники и других ягод ввозились на территорию страны из Республик Молдова, Сербия и Беларусь, а также из Ирана.

 

Все партии ягод, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу на территорию страны.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026