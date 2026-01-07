В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров, следует из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.

Согласно документу, каждые два года — в 2026-м, 2028-м и 2030-м — Высшая школа экономики (ВШЭ) должна готовить соответствующий доклад, предоставлять его в Минтруд и размещать на сайте вуза.

Ожидается, что анализ позволит сформировать предложения для повышения социально-экономического положения пожилых людей, пишет РИА Новости.

Правительство утвердило стратегию в апреле прошлого года. Работа в рамках ее реализации предполагает: