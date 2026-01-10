Уровень безработицы в Псковской области в 2025 году достиг минимальных значений — 2,1%

Уровень безработицы в регионе в 2025 году снизился до минимальных значений и составил 2,1%, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Для сферы труда и занятости 2025 год получился действительно результативным», - отметил он.

Служба занятости оказала 28 тысяч профильных услуг, которые получили более восьми тысяч жителей региона, из которых около пяти тысяч нашли работу.

Более 700 человек прошли бесплатное обучение через портал «Работа России».

130 сотрудников промышленных предприятий повысили свою квалификацию.

На ярмарке «Работа России. Время возможностей» работодатели представили более девяти тысяч вакансий, которую посетили восемь с половиной тысяч соискателей.

2 700 человек стали участниками первого Фестиваля профессий, а также впервые провели региональный этап конкурса «Лучший по профессии».

В 2026 году планируют увеличить количество номинаций с двух до пяти. Более 32 тысяч школьников и студентов приняли участие в профориентационной акции «Карьера». С 2023 года 9 тысяч ребят смогли определиться с будущей профессией благодаря мероприятиям Молодёжного кадрового центра. Молодёжь трех стран – России, Беларуси и Абхазии – объединил Региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области».

Все эти проекты и мероприятия стали возможны благодаря поддержке президентского нацпроекта «Кадры».