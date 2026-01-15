На завод «Титан-Полимер» поступила первая партия оборудования для производства ПЭТ и ПБТ-гранулята

На завод «Титан-Полимер» поступила первая в 2026 году партия крупногабаритного и многотоннажного оборудования для строительства производства ПЭТ и ПБТ-гранулята. Поставка включает 60 единиц оборудования общим весом около 790 тонн. Всего с конца прошлого года на строительную площадку доставлено 664 единицы основного технологического оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

В числе поставленного оборудования – поликонденсатор массой более 107 тонн, а также этерификатор весом свыше 70 тонн. Реакторное оборудование является ключевым элементом производства полиэфиров ПЭТ и ПБТ. Помимо крупных агрегатов, в партию вошли цепные транспортеры и конвейеры, емкости, сушильные установки, нагревательные элементы, генераторы и другое технологическое оборудование.

Для строительства второй очереди импортозамещающего производства ПЭТ и ПБТ завод использует технологии китайской компании Polytex Engineering Group, специализирующейся на комплексных решениях в области химической инженерии. Среди преимуществ оборудования – высокое качество продукции, экономичность, низкое потребление сырья и энергоресурсов, а также автоматизация процессов, позволяющая снизить влияние человеческого фактора и обеспечить постоянный контроль технологического процесса.

Новый производственный комплекс позволит выпускать до 140 тысяч тонн ПЭТ-гранулята и 80 тысяч тонн ПБТ-гранулята ежегодно. Реализация второго этапа инвестиционного проекта началась в 2025 году, активная фаза строительных работ планируется в первом квартале 2026 года.

«Запуск второго производственного комплекса позволит сформировать устойчивую сырьевую базу для ключевых отраслей отечественной промышленности. Проект полностью закроет потребность в сырье для собственного производства БОПЭТ пленок, а также создаст условия для выпуска ПЭТ-гранулята, используемого в производстве преформ, пленок, нитей, нетканых материалов, инженерных пластиков и композитных изделий. ПБТ-гранулят будет востребован в электротехнической, автомобильной и строительной отраслях благодаря высоким физико-механическим характеристикам материала. Новый завод позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.