 
Экономика

В Псковской области предотвратили незаконный ввоз двух тонн вареной колбасы

0

В Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза двух тонн вареной колбасы из Республики Беларусь на территорию России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспектор управления Россельхознадзора обнаружил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, подтверждающих её безопасность и происхождение. 

Во время ветеринарного контроля инспектор зафиксировал также нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки мясной продукции. В автомобиле отсутствовало холодильное оборудование, необходимое для соблюдения определенного температурного режима. 

Поскольку перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, составили акт о возврате груза. Колбасу отправили назад в Республику Беларусь. 

За 2025 год управление Россельхознадзора зафиксировало 36 случаев аналогичных нарушений при ввозе продукции животного происхождения. Все товары общим весом более 50 тонн вернули в Республику Беларусь.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026