В Псковской области предотвратили незаконный ввоз двух тонн вареной колбасы

В Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза двух тонн вареной колбасы из Республики Беларусь на территорию России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспектор управления Россельхознадзора обнаружил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, подтверждающих её безопасность и происхождение.

Во время ветеринарного контроля инспектор зафиксировал также нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки мясной продукции. В автомобиле отсутствовало холодильное оборудование, необходимое для соблюдения определенного температурного режима.

Поскольку перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, составили акт о возврате груза. Колбасу отправили назад в Республику Беларусь.

За 2025 год управление Россельхознадзора зафиксировало 36 случаев аналогичных нарушений при ввозе продукции животного происхождения. Все товары общим весом более 50 тонн вернули в Республику Беларусь.