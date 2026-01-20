О федеральных налоговых льготах для ветеранов боевых действий и участников СВО расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг пройдет в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM сегодня, 20 января. В центре внимания - федеральные налоговые льготы по земельному и транспортному налогам для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, а также порядок применения новых льгот.

Коротко и по сути на все вопросы, связанные с этой темой, ответит начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.

Начало брифинга в 15.00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.